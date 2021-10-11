PTT Türkiye kart başvuru nasıl yapılır? İstanbul başta olmak üzere farklı şehirlerde kullanılabilmesi için tek ulaşım kartı hazırlıkları başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'ndaki PTT standında açıklamalarda bulunan PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten Türkiye Kart'ın detaylarını açıkladı. Peki, Türkiye Kart nedir? PTT Türkiye kart başvuru nasıl yapılır? Türkiye Kart ne zaman çıkacak? Hangi illerde geçerli? İşte merak edilenler...

PTT TÜRKİYE KART NEDİR?

Türkiye'de geçerli olacak toplu ulaşım kartı PTT tarafından uygulamaya alınacak. PTT, Türkiye kart ile vatandaşların farklı şehirlerde, tek bir ulaşım kartını kullanmasını amaçlıyor. Konuya ilişkin PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, söz konusu projenin dünyada örnek bir teknoloji olduğu ifadeleri kullanıldı. Türkiye Kart ile farklı şehirlerde kullanılan ulaşım kartlarının tek ulaşım kartı haline gelmesi hedefleniyor.