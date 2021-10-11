Türkiye Kart nedir? PTT Türkiye kart başvuru nasıl yapılır? Türkiye Kart ne zaman çıkacak? Hangi illerde geçerli?
Türkiye Kart nedir? Farklı şehirlerde kullanıma açık olacak Türkiye Kart için araştırmalar sürüyor. Toplu ulaşım kartlarının tek ulaşım haline dönüşmesinin sağlanacağı Türkiye Kart ile ilgili PTT'den açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından gözler Türkiye Kart başvurularının nereden ve nasıl yapılacağına çevrildi. Peki, Türkiye Kart nedir? PTT Türkiye kart başvuru nasıl yapılır? Türkiye Kart ne zaman çıkacak? Hangi illerde geçerli? İşte cevaplar...
PTT Türkiye kart başvuru nasıl yapılır? İstanbul başta olmak üzere farklı şehirlerde kullanılabilmesi için tek ulaşım kartı hazırlıkları başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'ndaki PTT standında açıklamalarda bulunan PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten Türkiye Kart'ın detaylarını açıkladı. Peki, Türkiye Kart nedir? PTT Türkiye kart başvuru nasıl yapılır? Türkiye Kart ne zaman çıkacak? Hangi illerde geçerli? İşte merak edilenler...
PTT TÜRKİYE KART NEDİR?
Türkiye'de geçerli olacak toplu ulaşım kartı PTT tarafından uygulamaya alınacak. PTT, Türkiye kart ile vatandaşların farklı şehirlerde, tek bir ulaşım kartını kullanmasını amaçlıyor. Konuya ilişkin PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, söz konusu projenin dünyada örnek bir teknoloji olduğu ifadeleri kullanıldı. Türkiye Kart ile farklı şehirlerde kullanılan ulaşım kartlarının tek ulaşım kartı haline gelmesi hedefleniyor.
TÜRKİYE KART NE ZAMAN ÇIKACAK?
PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, Türkiye Kart uygulamasına ilişkin şu bilgileri verdi:
"Türkiye Kart uygulamamız da bir önceki şuralarda çokça tartışılmış ve kararları alınmış bir uygulamamız. Türkiye Kart, farklı şehirlerin kendi içerisinde kullandığı toplu ulaşım kartlarının tek bir ulaşım kartı haline dönüşmesini sağlayacak. Örneğin, İstanbul'da almış olduğunuz bir kartla Konya'daki toplu ulaşım araçlarına binebileceksiniz eğer Türkiye Kart özellikleri varsa...
Türkiye'deki tüm belediyelerimize toplu ulaşım kartlarının Türkiye Kart özelliği kazanmasını teşvik amacıyla Bakanlığımız bu özelliği duyurdu. Tüm belediyelere 'toplu ulaşım sistemlerini Türkiye Kart'ın tarif ettiği şema ve teknoloji ile revize edin, bütün kartlar birbirleriyle geçsin' diye davet yazısını gönderdi. Bu anlamda destek bekliyoruz.
Birçok belediye ile de anlaşmamızı yaptık ve teknik entegrasyonumuzu tamamlamış durumdayız. Konya'da bu işlemlere başladık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yapmış olduğu tüm toplu ulaşım kanallarında Türkiye Kart uygulamasının geçmesini istiyoruz. Türkiye Kart, kart yığınına ve milyonlarca lira masrafın önüne geçecek. Dünyada örnek bir teknoloji."
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