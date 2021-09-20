FETÖ’nün elebaşları Ekrem Dumanlı ve Levent Kenez’den Kılıçdaroğlu’na KHK tebriği: Ayakta alkışlamak lazım

2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için çalışmalarını sürdüren Millet İttifakı, bir yandan HDP'yi denkleme çekmek için uğraşırken, bir yandan da KHK'lıların desteğini almaya çalışıyor. FETÖ ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle KHK ile görevden uzaklaştırılan herkesi görevine iade edeceğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na firari FETÖ'cülerden tebrik geldi. Daha önce benzer bir açıklamayı Ali Babacan da yapmıştı. FETÖ'cü Ekrem Dumanlı ve Levent Kenez Babacan'a da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

FİTİLİ ALİ BABACAN ATEŞLEDİ

DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz KHK'lı vatandaşlarımızın feryadını duyuyoruz. Ciddi bir adaletsizlik, zulüm ve mağduriyet var. İnşallah seçimlerden sonra kurulacak hükümette öncelikle ele alınacak bir konu olacaktır." diyerek FETÖ ile iltisaklı hükümlülere yeşil ışık yakmıştı.