CHP’li Semih Balaban KHK’yla atılan FETÖ’cüleri savundu: Suçsuz yere görevlerinden alındılar

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin adından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) kamudan ihraç edilen FETÖ'cülere bir destek daha geldi.

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban KHK ile memurluktan ihraç edilen FETÖ'cülere destek verdi.



15 Temmuz'un bahane edilerek insanların suçsuz şekilde görevlerinden alındığını savunan Balaban, 'KHK ile atılan arkadaşlarımızın yanındayız. İnşallah millet ittifakının iktidarında herkese haklarını iade edeceğiz.' diye konuştu.

"SUÇSUZ YERE ATILDILAR"

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, KHK ile ihraç edilen FETÖ'cülerin suçsuz yere kamu görevlerinden alındıklarını savundu. Katıldığı bir organizasyonda konuşan Balaban, FETÖ'cülere desteğini şu sözlerle dile getirdi:

Özellikle 15 Temmuz bahane edilerek esas 20 Temmuz'da bu ülkede sivil bir darbe gerçekleştirildi. Binlerce insan suçsuz bir şekilde görevlerinden alındı. Açlığa mahkum edildi. Biz bunun farkındayız. CHP olarak her zaman kim nerede bir mağduriyet yaşıyorsa onun yanındayız.

Sözlerinin devamında KHK ile atılan FETÖ'cülerin yanında olduklarını ve görevlerine Millet İttifakı olarak iade edeceklerini belirten Balaban, "KHK ile haksız yere atılan arkadaşlarımızın siyasi düşünce ayrımı yapmaksızın yanındayız. Mücadelemizi Millet İttifakı'nın iktidarında olumlu bir şekilde sonlandıracağız. Herkese gerekli haklarını iade edeceğiz" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN KHK'LILARA GÖREVE DÖNME SÖZÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ ile ilişiği olanlara yönelik düzenlenen KHK ile görevden alınanlar için yeni açıklamalarda bulundu.

Bir kadının, oğlunun FETÖ'den dolayı işten atıldığını ve 6 yıldır herhangi bir işe giremediğini iddia etmesi üzerine, konuyu değerlendiren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

"Hiçbir şeyi yoksa ben söz verdim, dosyasında hiçbir şey yoksa, eğer hakkında hiçbir soruşturma yoksa, hepsini görevlerine iade edeceğim. Bir kararname ile hepsini… Bakın, devlet kinle yönetilmez, devlet öfkeyle yönetilmez. Suçu yoksa iade edeceğim. Bunu halledeceğiz, siz hiç merak etmeyin."