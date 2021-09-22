FETÖ’ye KHK desteği! Millet İttifakı darbeci FETÖ’cüleri göreve iade mi edecek?

Millet İttifakı iktidara geldiğinde terör örgütleri için meşru alan oluşturacaklar ve bunlar için hukuki aflar gündeme getirilecek. Yoksa terörist Ekrem Dumanlı neden bunlar ayakta alkışlasın? Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturan Kemal Kılıçdaroğlu bu soruyu kendine mutlaka sormalı. Aslında bu sorunun cevabını da çok iyi biliyor."

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