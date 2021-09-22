FETÖ'ye KHK desteği! Millet İttifakı darbeci FETÖ'cüleri göreve iade mi edecek?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidarımızda KHK'lıların hepsini iade edeceğim" dedi. Millet İttifakı’nın diğer ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de geçtiğimiz gün bir yine bir KHK'lıya sahip çıktı. Peki muhalefet FETÖ'ye neden sahip çıkıyor? FETÖ ile mücadele itibarsızlaştırılmaya mı çalışılıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan hukukçu Serkan Toper değerlendirdi.
Hukukçu Serkan Toper'in açıklamalarında öne çıkanlar:
"FETÖ bir terör örgütüdür ve Amerikan istihbara çetesidir. Yıllara dayalı devlete yerleşme planları yine devletin refleksiyle buralardan temizlendiler. Bunlar adil yargılamalar neticesinde ceza almış olabilirler, takipsizlik almış olabilir ya da beraat etmiş olabilirler.
Ağır cezada yüzde 1'lik bile masumiyet şüphesi varsa bundan sanık yararlanır. Ama bunun devlette istihdam edilmesi bu keyfiyeti kaldırmaz. Devlet kendi güvenliğine dair yoğun şüphe oluşturan kişilerin bağını kesmekle yükümlüdür ve bu bir zorunluluktur.
Bununla ilgili komisyonlar oluşturuldu ve gereken yapıldı. Bu gerçeği bilmenize rağmen hala FETÖ'cülere selam çakmanızın altında başla şeyler yatıyor. Eskiden Sezgin Tanrıkulu hakkın CHP bunu vitrine koymuş ve değerlendiriyor diye yorumlardık ama artık gelinen noktada Sezgin Tanrıkulu ve emsalleri CHP'de hakim hale gelmiştir.
İnanılmaz bir siyasi akıl tutulması yaşıyorlar. Sadece iktidar olma hırslarıyla terör örgütlerine umut olduklarının Türkiye'nin hasımlarına zeytin dalı uzattıklarının farkında dahi değiller. Terörler mücadele, devletin üniter yapısı ve Cumhuriyet'in kurucu değerleri siyasetin günlük konusu değildir.
Maalesef siyasi ihtiraslarıyla seçimi kazanacağım gayeleriyle CHP'nin bu değerlerin tamamını hedef aldığını ifade edebiliriz. Mustafa Kemal Atatürk'ün fikri çizgisinden yüzlerce kilometre uzağında onu sevdiklerini söylüyorlar. Sadece suiistimal ortamı oluşturmak için bunu yapıyorlar.
Yaptıkları her şeyi bilinçli olarak yapıyorlar. Düşman okunun hedefinde Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var. Terör örgütleri tek sıra halinde Millet İttifakı'na umut bağlamış durumdalar. Açık şekilde Millet İttifakı'na destek veriyorlar. Onlar terörle mücadele edecekse bu terör örgütleri neden onlara umut bağladılar?
Millet İttifakı iktidara geldiğinde terör örgütleri için meşru alan oluşturacaklar ve bunlar için hukuki aflar gündeme getirilecek. Yoksa terörist Ekrem Dumanlı neden bunlar ayakta alkışlasın? Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturan Kemal Kılıçdaroğlu bu soruyu kendine mutlaka sormalı. Aslında bu sorunun cevabını da çok iyi biliyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 3600 ek gösterge için kritik tarih! 2021'de 3600 ek gösterge çıkacak mı? Tüm memurları ilgilendiren açıklama
- MEB son dakika: Okullar kapanacak mı? 2021-2022 okullarda uzaktan eğitim mi olacak?
- 383 TL taksitle emeklilik şansı! Halkbank-Ziraat Bankası-Vakıfbank üzerinden 36 ayda ödeniyor!
- Yüksek emekli maaşında 7 formül! Planlara şimdi başlayın! Maaşı katlamak isteyenlere güzel haber!
- YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2021-2022 üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?
- Margün halka arz eşit mi oransal mı? Margün (Maren) halka arz hangi bankada, hisse fiyatı ne kadar?
- PA son dakika: POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM eğitim yerleri belli oldu mu?
- 22 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Ev ihtiyaçları için sürpriz indirimler! ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimli?
- Gözler Çin'e çevrildi! Evergrande krizi nedir? Evergrande çökerse ne olur?
- Açık lise 1. dönem kayıt yenileme son gün ne zaman? 2021 AÖL sınavları ne zaman? Online mı, yüz yüze mi?
- Sonbahar ekinoksu nedir, özellikleri nelerdir? Gece gündüz eşitliği ne zaman olacak?
- AKS sonuçları açıklandı mı? 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB duyurular...