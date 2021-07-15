15 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri 15 Temmuz arifesinde muhalefet neden FETÖ söylemlerine sarıldı? Neden KHK’lıları kurtarmak istiyor?

15 Temmuz arifesinde muhalefet neden FETÖ söylemlerine sarıldı? Neden KHK’lıları kurtarmak istiyor?

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.07.2021 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021
ABONE OL
15 Temmuz arifesinde muhalefet neden FETÖ söylemlerine sarıldı? Neden KHK’lıları kurtarmak istiyor?

15 Temmuz’un destanın üzerinden tam 5 yıl geçti. O gece Türkiye 251 vatan sevdalısını şehit verdi. Türkiye’yi işgal etmeye kalkanlara cevap meydanlarda verildi. 15 Temmuz’a sayılı günler kala muhalefet çevresinin söylemleri tepki çekti.  Tam 15 Temmuz’un arifesinde ‘kayıp silahlar’ , ‘KHK’lılar söylemi’ ve ‘garibanlar, mağdurlar’ tartışması başladı. Peki muhalefetin bu söylemi ne anlama geliyor? Muhalefet neden FETÖ’ye sahip çıkıyor? FETÖ üzerinden siyasi hesaplar mı yapılıyor. Tüm gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) Genel Başkanı Şebnem Bursalı ve Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı önemli değerlendirmelerde bulundu.

Şebnem Bursalı'nın açıklamaları:

"Yargı kararıyla tescillenmiş FETÖ'cüler'in CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı nezdinde kurtarılacağının sözünün verilmesi vahim bir durum. Ben bu duruma FOP diyorum yani FETÖ Onarım Projesi. FETÖ ile mücadelede son 5 yılda devletin terör örgüte karşı mücadelede almış olduğu kararla çok ciddi bir yol alındı.

Bu mücadele FETÖ'de ciddi bir moral ve motivasyon bozukluğuna neden oldu. CHP'nin KHK'lıları göreve döndüreceğiz söylemi bu morali bozulan teröristlere moral vermek için yapılmış bir hamle. Bu çok tehlikeli ve vahim bir durumdur.

Bu mücadeleye destek olmak gerekirken bunun tam tersi bir durum söz konusu bir cesaretlendirme durumu söz konusu. 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları hala şehit vermek için hazır olduklarını ifade ediyorlar. Bu durum çok önemli. Gaziler ve şehit yakınları teröristleri cesaretlendirenlere haklarını helal etmediklerini söylüyorlar. Bu söylemlerinden bir an önce vazgeçmeleri gerekiyor."

Okan Müderrisoğlu'nun öne çıkan sözleri:

"Bu çok önemli ve taktik bir hamle. 15 Temmuz'un içini boşaltmak ve 15 Temmuz ruhunu değersizleştirmek giderek toplum hafızasında arka plan atmak için sistematik çalışmalar var. Tam 15 Temmuz'un arifesinde 'kayıp silahlar' , 'KHK'lılar söylemi' ve 'garibanlar, mağdurlar' tartışması başladı.

Bu cümleler 251 şehidin kemiklerini sızlatır. 2 bin 734 gaziyi ve şehit yakının bu söylemler çok rahatsız eder. Bunları da çok açık şekilde ifade ediyorlar. 15 Temmuz gecesi Meclis'te 106 vekil ve ardından 7 Ağustos da bu ülke bir birlik ve mücadele ruhunu sergiledi.

Bunun arkasından ne olduysa darbeye tiyatroya diyen devletin kılcal damarlarına sızıp temizlenen FETÖ'ye sahip çıkan bir durum ortaya çıktı. Bitmiş bir FETÖ'den daha sonraki siyasal planlama için meddet uman ya da bunları himaye eden çevrelere mesaj göndermek siyasi talihsizliktir."

Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı'nın sözleri:

"CHP'nin içinde bulunduğu durum çok daha karışık. Ben muhalefetin eleştirmesini ya da karalamasını yanlış bulmam. Ama artık çok başka bir noktadayız. 15 Temmuz'un hedefi bir milletti. Koskoca bir milleti esir almaya çalıştılar. Türkiye'yi zavallı duruma düşürmeye çalışan ve kökleri dışarıda buluna bir yapı ile karşı karşıyayız.

15 Temmuz başarılı olsaydı biz Suriye ve Irak'ı mum ile arardık. Bu örgüt dış güçlerin emireli olarak çalışıyor. Bu örgütle mücadele ederken bunu kirletmeye kimsenin hakkı yok. Muhalefetin bunun üzerinden siyaset yapmaya hakkı yok.

Eğer bunlara destek çıkarsanız Türkiye'ye karşı bunları güçlendiren ve bunları üzerimize salan çevrelere sahip çıkanlara ortak oluyorsunuz. Muhalefetin böyle bir komnumda bulunması son derece vahimdir."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA