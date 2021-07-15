15 Temmuz arifesinde muhalefet neden FETÖ söylemlerine sarıldı? Neden KHK’lıları kurtarmak istiyor?

Şebnem Bursalı'nın açıklamaları:

"Yargı kararıyla tescillenmiş FETÖ'cüler'in CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı nezdinde kurtarılacağının sözünün verilmesi vahim bir durum. Ben bu duruma FOP diyorum yani FETÖ Onarım Projesi. FETÖ ile mücadelede son 5 yılda devletin terör örgüte karşı mücadelede almış olduğu kararla çok ciddi bir yol alındı.

Bu mücadele FETÖ'de ciddi bir moral ve motivasyon bozukluğuna neden oldu. CHP'nin KHK'lıları göreve döndüreceğiz söylemi bu morali bozulan teröristlere moral vermek için yapılmış bir hamle. Bu çok tehlikeli ve vahim bir durumdur.