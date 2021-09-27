A Haber’e itibar suikastı yapan troll hesaplar ifşa oldu! Mansur Yavaş’a mı çalışıyorlar?

YAVAŞ'A ÇALIŞTIĞI İDDİA EDİLEN TROLL HESAPLAR İFŞA EDİLDİ

Medya Adamı, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın trol yapılanmasının başında olduklarını iddia ettiği hesap ifşasında @benanilcan1 ile @aemutl isimli Instagram hesaplarını paylaşarak bu kişilerin A Haber ile ilgili foto montaj capsler hazırladıklarını iddia etti. Bu capslerin A Haber'i küçük düşürücü ve itibarını zedeleyici bir şekilde hazırlandığı ise caps içeriklerinde görülüyor.