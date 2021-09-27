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A Haber’e itibar suikastı yapan troll hesaplar ifşa oldu! Mansur Yavaş'a mı çalışıyorlar?

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 27.09.2021 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021
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A Haber’e itibar suikastı yapan troll hesaplar ifşa oldu! Mansur Yavaş’a mı çalışıyorlar?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çalıştığını iddia ettiği troll yapılanmasının başındaki iki sosyal medya hesabını ifşa eden Medya Adamı, bu iki ismin A Haber hakkında montaj capsler hazırlayarak sosyal medyada servis ettiklerini ileri sürdü. Bu montaj capslere bakıldığında ise A Haber’i küçük düşürücü ve itibarını zedeleyici bir şekilde hazırlandığı görülüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a çalıştığı iddia edilen troll yapılanmasının başındaki iki ismi Medya Adamı isimli sosyal medya hesabı ifşa etti.

A Haber hakkında capsler hazırlayarak itibar suikastı yaptıklarını iddia ettiği sosyal medya hesapları hakkında Medya Adamı ifşasını şöyle dile getirdi: "A Haber ile ilgili montaj capsleri Mansur Yavaş'a çalışan bir troll yapılanması piyasaya servis ediyormuş. Yapılanmanın başında olan iki kişinin sosyal medya adresleri bunlar. @Ahaber"

YAVAŞ'A ÇALIŞTIĞI İDDİA EDİLEN TROLL HESAPLAR İFŞA EDİLDİ
Medya Adamı, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın trol yapılanmasının başında olduklarını iddia ettiği hesap ifşasında @benanilcan1 ile @aemutl isimli Instagram hesaplarını paylaşarak bu kişilerin A Haber ile ilgili foto montaj capsler hazırladıklarını iddia etti. Bu capslerin A Haber'i küçük düşürücü ve itibarını zedeleyici bir şekilde hazırlandığı ise caps içeriklerinde görülüyor.

A HABER HESABINDAN BİR PAYLAŞIM GİBİ SUNULUYOR
Sosyal medyadaki A Haber ile ilgili foto montaj paylaşımlara bakıldığında ise A Haber 'in Twitter hesabının adı kullanılarak çeşitli fotoğraflarla yalan içerikli spotlar hazırlanıyor ve sosyal medya mecralarında yayılması sağlanıyor. Bu capslerde ABB Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafları kullanılırken spotlara ise A Haber 'in itibarını zedeleyici yalan içerikli spotlar yerleştiriliyor. Sosyal medyada dolaşıma sokulan bu capsler ile Ahaber'in sosyal medya hesabından paylaşım yapılmış algısı sağlanıyor.

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