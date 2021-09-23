CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu için düğmeye basıldı! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş mı hazırlanıyor?
CHP'nin kaset skandalıyla başa geçen Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez hedef haline geldi. CHP'nin yandaş medyalarında çift başlılık çıkarken, 'Kılıçdaroğlu'nun ipi çekiliyor' yorumları yapıldı. Son olarak katıldığı bir TV programında çarpıcı açıklamalarda bulunan Mine Kırıkkanat'ın sözleri dikkat çekti. Kırıkkanat, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında sansasyonel bir dosya olduğunu iddia etti.
2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi henüz adayını belirleyemeyen muhalefette kartlar yeniden dağıtılıyor.Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında başlayan adaylık çekişmesi sonrası CHP içindeki derin kanat düğmeye bastı.
Aday olmak için can atan Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini koyan CHP içerisindeki yapılanma, Kemal Kılıçdaroğlu'nu bitirmek için düğmeye bastı.
KASETLE GELEN KASETLE Mİ GİDECEK?
Deniz Baykal'ı FETÖ ile beraber götüren CHP içerisindeki derin kanat, şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden yeni bir oyun sahnelemeye hazırlanıyor. Katıldığı bir canlı yayında durumun sinyalini veren CHP yandaşı Mine Kırıkkanat, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok sansasyonel bir dosyanın hazırlandığını açıkladı. "Dosya yandaş medyanın elinde" diyerek adres şaşırtan Kırıkkanat, CHP içerisindeki operasyon hazırlığının adeta sinyalini verdi.
"KILIÇDAROĞLU VE EKİBİ HAKKINDA ÇOK CAN ALICI BİR DOSYA VAR"
Kırıkkanat, "Bakın ne olduğunu söyleyemeyeceğim size benim başım derde girer. Başım yansın istemem. Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok can alıcı bir dosya var. Dosya yandaş basının elinde bende de var ama normal olarak yandaş basın çıkaracak. Bende de var ama açıklamam, yandaş basın bunu kullanmıyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha iyi bir anamuhalefet partisi bulamaz, CHP'den daha iyi bir suya götürüp susuz getireceği bir ekip bulumaz." ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A YOL AÇMA HAZIRLIĞI
CHP içerisindeki operasyon hazırlığının geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nun adaylıkla ilgili yaptığı açıklamalar sonrası gelmesi dikkat çekti. Kılıçdaroğlu katıldığı bir programda Cumhurbaşkanlığı adaylığına hevesli olduğunu gizlememesinin yanı sıra Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için "Belediye başkanlığı görevlerine devam etsinler" yorumunda bulunmuştu.
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