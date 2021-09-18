Mansur Yavaş Başkent’i suya hasret bıraktı

Rahime Şimşek: "6-7 aydır geceleri su akıyor. Gece akan suyu ne yapayım?" Su gündüz hiç akmıyor, herkes uyuyunca gece geliyor fakat tazyik olmadığı için de üst katlara çıkmıyor. Büyükşehir "depo koyun binalarınıza" demiş bina yönetimi kişi başı 150 TL istedi. Durumu iyi olan var olamayan var ben veremedim. Çocuklarımın rızkını neden vereyim?"

"SU ÇİLESİ YÜZÜNDEN UYKUSUZ KALDIK"

Yusuf Solmaz (Esnaf): "Aylardır su sıkıntısı yaşıyoruz. Aramadığım yer kalmadı. 153'ü aradım, 'Binanıza depo koyun. Hidrofor ve su deposu sistemi kurun' diyorlar. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Suyumuzun sürekli akmasını istiyorum. Depo taktırmaya mecbur değilim"