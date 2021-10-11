Yerli savunma sistemi SİPER Türkiye için bir ilk olacak! S-400 gücünde...

İLK DEFA UZUN MENZİLDE ÖNLEME YAPABİLECEK

SİPER de tabi kendi kapsamında bir ilk olacak. İlk defa uzun menzilde önleme yapabilecek. Hatta Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir balistik füze engelleyebilecek bir sistemin de 4-5 sene içinde hazır olabileceğini söyledi. Yani önümüzdeki 5 yıl içinde SİPER hava savunma sistemine 3 tane füze dahil olacak.

- Radarlar. Tehdidi tespit ve teşhis edecek, takip edecek, atış sürecinde de atış kontrolünü sağlayacak. Dolayısıyla füzeleri yönlendirecek.

- Fırlatma araçları ve füzeler. Hedefi fiziki olarak engelleyecek.

- Komuta kontrol sistemi. Tüm sistemi kontrol edecek ve yönetecek. Ayrıca diğer ağlarla da iletişimi sağlayacak. Çünkü sistem sadece kendi radarlarından değil Türkiye genelinde yayılmış radarlar, Havadan Erken İhbar Kontrol uçakları gibi diğer kaynaklardan da veri alacak.

ONLARCA SENE SÜRECEK SÜRECİN İLK BAŞLANGICI

Çok daha uzaktan atılan kıtalararası balistik füzeleri gibi tehditleri vurabilmek için ABD, Rusya gibi ülkeler uzayda konuşlu kızılötesi takip uyduları da bulunduruyor. Yani takip uzaya kadar devam ediyor. Bu da demektir ki biz daha onlarca sene sürecek bir geliştirme sürecinin başlangıcında sayılırız.