Başkan Erdoğan Adana'da geçlerle buluştu! "Aşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsüne eşlik etti

Başkan Erdoğan, bugün Adana'da düzenlenen birçok açılış ve önemli programlara katıldı.

Başkan Erdoğan, ilk olarak Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana 'da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ın 2. durağı Merkez Park'tı ve burada 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Açılışı'na iştirak etti.