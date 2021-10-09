Başkan Erdoğan Adana'da geçlerle buluştu! "Aşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsüne eşlik etti
Başkan Erdoğan’ın Adana çıkarması büyük ses getirdi. Programı kapsamında geçlerle buluşan Başkan Erdoğan'ın ziyareti renkli anlara sahne oldu. Başkan Erdoğan, Aşık Veysel’e ait “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsüne eşlik etti. İşte o anlar...
Başkan Erdoğan, bugün Adana'da düzenlenen birçok açılış ve önemli programlara katıldı.
Başkan Erdoğan, ilk olarak Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana 'da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.
Erdoğan'ın 2. durağı Merkez Park'tı ve burada 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Açılışı'na iştirak etti.
Ardından Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'ne geçen Başkan Erdoğan AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılarak dikkat çeken mesajlar verdi.
Daha sonra Çukurova Üniversitesi'ndeki Prof. Dr. Mithat Özsan Amfisi'ne giden Erdoğan, Çukurova Üniversitesi Yapımı Tamamlanan Tesislerin Açılış Programı'nda yer aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN GEÇLERLE BULUŞTU
Programı kapsamında geçlerle bir araya gelen Başkan Erdoğan'ın ziyareti renkli anlara da sahne oldu.
Buluşmaya 81 ilden üniversite kazanan öğrenciler katıldı.
"UZUN İNCE BİR YOLDAYIM..."
AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, Başkan Erdoğan'ın Aşık Veysel'e ait "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsüne eşlik ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. O anlar büyük beğeni topladı.
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