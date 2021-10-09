Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Adana’da düzenlenen açılış programında son dakika açıklamaları

YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?



Kovid-19 salgını nedeniyle son 1.5 yıldır hayatımızın birçok alanında sıkıntılar yaşadık. Eğitimden turizme her alanda salgın gerçeğini dikkate alarak köklü değişikliklere gittik. Salgının en yoğun yaşandığı dönemde biz de diğer ülkeler gibi uzaktan eğitim modeline geçtik. Uzaktan veya hibrit eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutmayacağını biliyoruz. Bunun için aşılamada elde ettiğimiz mesafeyle hamdolsun bu sene yüz yüze eğitimi tekrar başlattık. Son 1 aydır MEB'e bağlı okullarda ciddi bir sıkıntı yaşamadan eğitim faaliyetleri başarıyla sürüyor. Amacımız şartları sonuna kadar zorlayarak her seviyede yüz yüze eğitimi devam ettirmektir.





'İSTİSMAR SİYASETİNİ YURT KONUSUNDA TEKRAR GÖRDÜK'



İngiltere'deki benzin istasyonları, salgının tedarik zincirlerinde yol açtığı kırılmaya örneklerden biridir. Aynı durum Amerika ve Fransa'da geçerli. Küresel ekonomide gıda ve emtia fiyatlarındaki fahiş artış da salgının sonuçlarından biridir. Biz hazırlıklarımızı ve planlarımızı bu gerçeğe göre yapıyoruz. Türkiye Korona sonrası dönemi de başarıyla yönetecek kapasiteye, siyasi iradeye, yönetim becerisine sahiptir. Bizim tek üzüntümüz hayatın doğal akışında yaşanan hadiselerin abartılması, marjinal çevrelerce çarpılması, mecrasından çıkartılarak istismar aracı haline dönüştürülmesidir. Bu istismar siyasetini son günlerde yurt meselesinde bir kez daha gördük. Geçtiğimiz ve bu yılın başvurularının üst üste binmesi sebebiyle oluşan geçici yoğunluk kadrolu militanlarca istismar ediliyor. Öğrencilikle hiçbir alakası olmayan bu kişiler parklarda poz vererek devletimizin bu alandaki yatırımını gölgelemeye çalıştı.