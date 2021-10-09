Son dakika: Başkan Erdoğan Çukurova Havalimanı’nı havadan inceledi
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere Adana'ya geldi. Başkan Erdoğan, Mersin’in Tarsus ilçesinde inşası devam eden Çukurova Havalimanı’nı havadan inceledi. Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, birinci etabın 2022'de hizmete açılacağını açıklamıştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in Tarsus ilçesinde inşası devam eden Çukurova Havalimanı'nı havadan inceledi.
'ALTYAPI İNŞAATI YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK
''Çukurova Havalimanımızın alt ve üst yapı inşaat çalışmalarına hızla devam ediyoruz'' diyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, , havalimanın yapımının titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, şu bilgileri verdi:
"İnşaatımızı, pek çok benzer büyüklükte projede olduğu gibi altyapı ve üstyapı şeklinde iki farklı ihale kapsamında ele aldık. Havalimanının altyapı inşaatına 2017 yılının başında başladık. Bugüne kadar yüzde 92,3 oranında fiziki gerçekleşme kat ettiğimiz çalışmalarımızı inşallah yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Projemiz kapsamında 3 bin 500 metre uzunluğunda pist ile aynı uzunlukta paralel taksi yolu yapıyoruz. Yine ayrıca, 30'ar metre uzunluklarında 4 adet yüksek sürat taksi yolu ile aynı uzunluk ve sayıda bağlantı taksi yolu öngörüyoruz. 1000 metreye 243 metre boyunda apron ile birlikte 464 çarpı 120 metre ölçülerinde de özel uçak apronu inşa edeceğiz. Havalimanımızın kargo terminal apronu 252 çarpı 243 metre ebatlarında olacak. İki adet yer hizmetleri araç parkı inşa edilirken projenin çevre tel örgüsüyle birlikte nöbetçi kulübeleri ve çevre güvenlik yolu da yapılacaktır."
Havalimanının, üstyapı inşaatlarının yap-işlet-devret yöntemiyle yapıldığını aktaran Karaismailoğlu, "Kamu-özel işbirliği projeleri ile genel bütçemizin yanında ilave finans kaynakları bularak yatırımlarımızı artırarak hızlandırıyoruz. Bu şekilde son 18 yılda bütçemizin yüzde 18'ini kamu özel işbirliği projeleriyle yaptık. Üstyapı ihalesini 20 Kasım 2020'de gerçekleştirdik. Bütün dünyanın Covid-19 ile savaştığı, adete maske savaşlarının olduğu ortamda ihalemize gösterilen olağan üstü ilgi ülkemize olan güvenin bir eseridir'' dedi.
HAVALİMANININ BİRİNCİ ETABI 2022'DE HİZMETE AÇILACAK
Karaismailoğlu, projede 8 Ocak 2021'de yer teslimi yapılarak çalışmalara başlandığının bilgisini vererek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Birinci etap inşaatları için 60 bin metrekarelik iç ve dış hatlar terminal binası, 30 bin metrekarelik kapalı otopark ve viyadük, 6 adet sabit ve hareketli yolcu köprüsü, DHMİ hizmet binası, teknik blok ve kontrol kulesi, kaza ve yangın istasyonu, güç merkezi, akaryakıt istasyonu, atık su arıtma tesisi, ısı merkezi ve depolar, uçak yakıt hidrant tesisi ile peyzaj alanları yer alacak. Birinci etabı inşallah 2022'de tamamlayarak, havalimanımızı hizmete açacağız. İnşallah 2022'de buraya uçakla ineceğiz. Yap-işlet-devret ihale usulü ile yapılacak üstyapı-terminal ve mütemmim yapılar- için görevli şirket toplamda 155 milyon euro yatırım yapacaktır. Bütün kamu özel işbirliği projelerinde olduğu gibi yapım için kamu bütçesinden hiç bir ödeme yapılmayacaktır. Ayrıca, ihaleyi kazanan firma havalimanı inşaatını bitirip hizmete aldıktan sonra işletme süresi boyunca toplam 297 milyon 100 bin euro kira bedelini devletimize ödeyecektir. İşletme süresinin ilk 12 yılıyla sınırlı kalmak kaydıyla 2 milyon 700 bin yolcu garantisi verilmiştir. Bu da mevcut yolcunun yarısı kadardır."
"YOLCU SAYISININ 9 MİLYONA ULAŞMASI HALİNDE, ÜÇÜNCÜ ETAP YATIRIMLARINA BAŞLANACAK"
Karaismailoğlu, havalimanının şehir merkezlerine bağlantısı için çalışmalar yapıldığını anlatarak, şunları kaydetti:
"Çukurova Havalimanı projemizin birinci ve ikinci etap yatırımları kapsamında yolcu kapasitesini yıllık 8 milyon kişi olarak öngörüyoruz. Yolcu sayısının 9 milyona ulaşması halinde, üçüncü etap yatırımlarına başlanacaktır. Çukurova Havalimanına şehir merkezlerinden kara ve demir yoluyla ulaşımın sağlanması için Karayolları ve Demiryolları Genel Müdürlüklerimizle birlikte Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüklerimiz koordineli olarak yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Çukurova Havalimanımızın demir yolu bağlantısına da önümüzdeki günlerde başlayacağız.
''DÖRT BAŞI MAMUR ULUSLARARASI BİR HAVALİMANIMIZ OLACAK''
Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattımızdan yapılacak bağlantı ile raylı sistemle olan bağlantı da çözülmüş olacak. Yani dört başı mamur Çukurova'ya yakışan uluslararası bir havalimanımız olacak. Mersin ve Adana bölgesinin ticaretine, turizmine ve iş yaşamına canlılık ve hareketlilik getirecek Çukurova Havalimanımızın şimdiden ülkemize ve bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."
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