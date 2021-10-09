Son dakika: Başkan Erdoğan Çukurova Havalimanı’nı havadan inceledi

HAVALİMANININ BİRİNCİ ETABI 2022'DE HİZMETE AÇILACAK



Karaismailoğlu, projede 8 Ocak 2021'de yer teslimi yapılarak çalışmalara başlandığının bilgisini vererek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Birinci etap inşaatları için 60 bin metrekarelik iç ve dış hatlar terminal binası, 30 bin metrekarelik kapalı otopark ve viyadük, 6 adet sabit ve hareketli yolcu köprüsü, DHMİ hizmet binası, teknik blok ve kontrol kulesi, kaza ve yangın istasyonu, güç merkezi, akaryakıt istasyonu, atık su arıtma tesisi, ısı merkezi ve depolar, uçak yakıt hidrant tesisi ile peyzaj alanları yer alacak. Birinci etabı inşallah 2022'de tamamlayarak, havalimanımızı hizmete açacağız. İnşallah 2022'de buraya uçakla ineceğiz. Yap-işlet-devret ihale usulü ile yapılacak üstyapı-terminal ve mütemmim yapılar- için görevli şirket toplamda 155 milyon euro yatırım yapacaktır. Bütün kamu özel işbirliği projelerinde olduğu gibi yapım için kamu bütçesinden hiç bir ödeme yapılmayacaktır. Ayrıca, ihaleyi kazanan firma havalimanı inşaatını bitirip hizmete aldıktan sonra işletme süresi boyunca toplam 297 milyon 100 bin euro kira bedelini devletimize ödeyecektir. İşletme süresinin ilk 12 yılıyla sınırlı kalmak kaydıyla 2 milyon 700 bin yolcu garantisi verilmiştir. Bu da mevcut yolcunun yarısı kadardır."