İran'da ekonomik kriz sokağa taştı! İngiliz basınından "Hamaney Rusya'ya kaçacak" iddiası"

İran'ın Loristan eyaletine bağlı Azna kentinde geçtiğimiz haftalarda başlayan protestolar ülkede gerilime neden oluyor. Yüksek enflasyon nedeniyle çıkan çatışmaların ardından ABD Başkanı Donald Trump, skandal açıklamalarda bulunarak protestoları destekledi. Trump, Tahran yönetimine gösterilere müdahale etmesi durumunda ABD'nin devreye gireceğini belirtirken, İngiliz basınında yer alan bir habere göre İran Dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Rusya'ya kaçacağı iddia edildi. Yaşanan gelişmelerin ardından İran sokaklarında protestolar devam ederken A Haber muhabiri Ekber Karabağ bölgedeki son durumu aktardı.

"HAMANEY'İN KAÇACAĞI İDDİALARI PSİKOLOJİK BİR HARBİN PARÇASI"

A Haber Tahran muhabiri Ekber Karabağ, söz konusu kaçma iddialara ilişkin İran Dışişleri Bakan Sözcüsü İsmail Bakayi'nin açıklamada bulunduğunu ve kaçma iddialarının kesin bir dille yalanlanarak ABD'nin yaptığı bir psikolojik savaşın parçası olduğunu belirtti.

"İran liderinin falanca ülkeye kaçacağına yönelik ve buna benzer haberlerin biraz İran'a karşı yürütülen psikolojik harbin bir parçası olduğunu ifade edebiliriz. En azından İran'daki yetkililer bunu bu şekilde ifade ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi son açıklamasında, Amerika Birleşik Devletleri'nin zaman zaman buna benzer İran'a karşı yapılan açıklamaların psikolojik harbin bir parçası olduğunu ifade etmişti."