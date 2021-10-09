Son dakika: Başkan Erdoğan’dan AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’nda flaş açıklamalar

Kuruluşumuzdan itibaren milletimize dürüst olduk. Kürsülerde milletimize verdiğimiz sözleri unutanlardan olmadık. Meydanlarda ne söylemişsek, sözlerimizi yerine getirmeye çalıştık. Kimseye iftira atmadık. Muhalefet çamur siyasetiyle milleti ve gündemi meşgul ederken biz hep yaptıklarımızdan ve yapacaklarımızdan bahsettik.

"MUHALEFET KENDİNİ GÜNCELLEMEYİ BAŞARAMADI"

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu başarılardan gurur duyuyoruz. Ancak 20 yılın muhasebesini yaptığımızda maalesef bir konuda geri kaldığımızı düşünüyorum. Muhalefet kendini güncellemeyi başaramadı. Hala kimlikler ve korkular üzerine siyaset yapıyorlar. Muhalefetin nasıl derin bir siyasi bunalım yaşadığını salgın döneminde bir kez daha gördük. Ülkemizin en çok gaf yapanı Kılıçdaroğlu burada da zirveyi kimseye bırakmadı. Milletimize sahra hastanesi diye pazarladığı yerin koca bir hangar olduğu ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı millet canının derdindeyken umut tacirliği yaptığı için utandı mı? Utanmadı, hicap duymadı. Hiçbir şey olmamış gibi yalan ve iftiralarına devam etti.

"ÜYE SAYIMIZ 11 BUÇUK MİLYONA YAKLAŞTI"

Gençler ülkemizin son 20 yılına damga vuran bir parti olarak 2023 vizyonlarını da yine biz hayata geçireceğiz. Ana kademe, kadın kollarımız, gençlik kollarımız... Üye sayımız kaç oldu biliyor musunuz? 11 buçuk milyona yaklaşarak, tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık. Diğer tüm partileri toplayın böyle bir üye kaydı yok. Onlar nal topluyor. Adana teşkilatımız son 1 ayda 17 bin yeni üye kaydederek ülkemize örnek olmuştur.