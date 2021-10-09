Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda flaş açıklamalar
Son dakika... Başkan Erdoğan, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, "CHP'nin başını çektiği sermaye ırkçısı ve yatırım düşmanı odaklara rağmen uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor, potansiyeline inanmayı sürdürüyor" dedi. "Muhalefet derin siyasi bunalım içinde" ifadelerine yer veren Erdoğan, CHP ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağır sözlerle eleştiri.
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda hitap etti. AK Parti'nin yatırım siyasetine vurgu yapan Başkan Erdoğan, muhalefeti yatırımlar karşısında tutunduğu tavır nedeniyle eleştirdi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
Adana'nın evladı merhum Murat Göğebakan'a hep birlikte birer Fatih'a okuyalım. Sevgili Adanalılar, il teşkilatımızın kıymetli mensupları, aziz kardeşlerim sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.
Adana'nın cesur, mert, çalışkan vefakar insanlarını yürekten selamlıyorum. Tarımın ve bereketin şehri Adana'daki tüm kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bugün bir kez daha Allah'ına kurban Adana diyorum.
Bugün Adana bir başka güzel. Her birinize şükranlarımı sunuyorum.Siz nasıl bizi yalnız bırakmıyorsanız, biz de gece gündüz sizin için çalışıyoruz. Adana kalkınsın, Adana büyüsün diye mücadele ediyoruz. Adana'ya 50 milyar liralık yatırım yaptık.
Siz nasıl bizi yalnız bırakmıyorsanız, biz de gece gündüz sizin için çalışıyoruz. Adana kalkınsın, Adana büyüsün diye mücadele ediyoruz. Son 19 yılda Adana'ya 50 milyar liralık yatırım yaptık. Bugün de Adana'ya birçok yatırımı devreye almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün, Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi'nin temelini attık. Türkiye'nin Polipropilen ihtiyacının 5'te 1'ini karşılayacak. Bu tesis sanayimizi dışa bağımlılıktan büyük ölçüde kurtaracak.
"YATIRIMCI TÜRKİYE'YE GÜVENİYOR"
CHP'nin başını çektiği sermaye ırkçısı ve yatırım düşmanı odaklara rağmen uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor, potansiyeline inanmayı sürdürüyor.Bu yatırım muhalefetin yalan ve çarpıtma üzerine kurulu politikasının hiçbir işe yaramadığının kanıtıdır. Uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güvenmeyi sürdürüyor. Uluslararası piyasalardaki sıkıntılara rağmen ihracatta yıllık 210 milyarın üstüne çıkmayı başardık. Bay Kemal kıskanma, çalış senin de olur. Bay Kemal ne dedi, 'bir fabrika yaptınız mı' dedi. Bay Kemal, bak bugün tam 26 fabrikanın resmi açılışını gerçekleştirdik. Adana'mızın lezzet festivaline iştirak ettik. AK Parti olarak 20 yılımızı geride bıraktık. Kefenimizi giyerek çıktığımız yolda 20 yıldır başımız dik yürüyoruz. Türkiye'nin geleceğine dair hayallerimiz, umutlarımız var. Gençlerimize umut aşılayan yegane parti AK Parti'dir.
Kuruluşumuzdan itibaren milletimize dürüst olduk. Kürsülerde milletimize verdiğimiz sözleri unutanlardan olmadık. Meydanlarda ne söylemişsek, sözlerimizi yerine getirmeye çalıştık. Kimseye iftira atmadık. Muhalefet çamur siyasetiyle milleti ve gündemi meşgul ederken biz hep yaptıklarımızdan ve yapacaklarımızdan bahsettik.
"MUHALEFET KENDİNİ GÜNCELLEMEYİ BAŞARAMADI"
AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu başarılardan gurur duyuyoruz. Ancak 20 yılın muhasebesini yaptığımızda maalesef bir konuda geri kaldığımızı düşünüyorum. Muhalefet kendini güncellemeyi başaramadı. Hala kimlikler ve korkular üzerine siyaset yapıyorlar. Muhalefetin nasıl derin bir siyasi bunalım yaşadığını salgın döneminde bir kez daha gördük. Ülkemizin en çok gaf yapanı Kılıçdaroğlu burada da zirveyi kimseye bırakmadı. Milletimize sahra hastanesi diye pazarladığı yerin koca bir hangar olduğu ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı millet canının derdindeyken umut tacirliği yaptığı için utandı mı? Utanmadı, hicap duymadı. Hiçbir şey olmamış gibi yalan ve iftiralarına devam etti.
"ÜYE SAYIMIZ 11 BUÇUK MİLYONA YAKLAŞTI"
Gençler ülkemizin son 20 yılına damga vuran bir parti olarak 2023 vizyonlarını da yine biz hayata geçireceğiz. Ana kademe, kadın kollarımız, gençlik kollarımız... Üye sayımız kaç oldu biliyor musunuz? 11 buçuk milyona yaklaşarak, tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık. Diğer tüm partileri toplayın böyle bir üye kaydı yok. Onlar nal topluyor. Adana teşkilatımız son 1 ayda 17 bin yeni üye kaydederek ülkemize örnek olmuştur.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Banu Parlak öldü mü? Saldırıya uğradı, açıklama geldi! Banu Parlak kimdir, kaç yaşında ve nereli?
- Deontay Wilder - Tyson Fury maçı ne zaman? Deontay Wilder - Tyson Fury maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda?
- Emekli zammı netleşiyor! 2022 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek maaş...
- 9 Ekim Doge festivali saat kaçta? Dogepalooza Dogecoin festivali ertelendi mi, ne zaman yapılacak?
- 9 Ekim Milli Piyango sonuçları sorgulama: 2021 MPİ Milli Piyango çekiliş sonucu kazandıran numaralar hangileri?
- AÖF'ten son dakika açıklaması: AÖF sınavları online mı olacak? 2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor?
- Zeynep Avcı kimdir? Zeynep Avcı, Tan Taşçı'nın Yalan" şarkısıyla O Ses Almanya'da gündem oldu!
- MEB 6.132 personel alımı başvuruları ne zaman? 2021 MEB fizyoterapist, aşçı, aşçı yardımcısı şartları nelerdir?
- Citroen Ami fiyatı ne kadar, kaç TL? Citroen Ami Türkiye'ye geldi mi? Yaş sınırı, ehliyet sınıfı ve tüm özellikler...
- 9 Ekim evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı?
- Gözler ÖSYM'de! DGS ek tercihler ne zaman başlıyor? DGS ek yerleştirme taban puanlar ve boş kontenjanlar belli oldu mu?
- Memur ve emeklilere müjde! 3600 ek gösterge zammı ile memur maaşı ve ikramiye ne kadar olacak? Kimleri kapsıyor?