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CHP'li Veli Ağbaba'dan skandal! Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci'yi hedef gösterdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.10.2021 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021
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CHP’li Veli Ağbaba’dan skandal! Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci’yi hedef gösterdi

CHP yalan ve iftiralarla dolu siyasetine devam ederken bir skandal da Veli Ağbaba'dan geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü M. Naci İnci'ye ait bilgileri paylaştı. Kendisine saldıranlardan şikayetçi olan Rektör Naci İnci'yi hedef gösteren CHP'li Ağbaba bununla da kalmayak muhbirlikle suçladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'dan büyük skandal. Ağbaba, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü M. Naci İnci'ye ait kişisel bilgilerinin bulundupu dilekçiyi paylaştı.

Rektörü Prof. Dr. M. Naci İnci, rektörlük binası önünde makam aracının önünü kesen ve aracın üzerine çıkan kişiler hakkında 'Tehdit', 'Hakaret', 'Mala zarar verme', 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından şikayetçi oldu.

ŞAHSİ BİLGİLER PAYLAŞTI

CHP Genel Başkan Yardımcı Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İnci'nin şikayet dilekçesini paylaştı.

Ağbaba, paylaşımında Naci İnci'ye ait adres ve kimlik bilgilerini ise gizlemeyerek hedef gösterdi.

Öte yandan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rektör Bey'in aracına saldırıyorlar, tüm gün hakaret ve tehdit ediliyor, bunlar meşru oluyor fakat bu hukuksuzluğu polise bildirmek dayri ahlaki öyle mi! Peki, size hangi hukuk birisinin ev adresini paylaşarak hedef gösterme gücünü tanıyor?" ifadelerini kullandı.

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