CHP’li Veli Ağbaba’dan skandal! Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci’yi hedef gösterdi

Ağbaba, paylaşımında Naci İnci'ye ait adres ve kimlik bilgilerini ise gizlemeyerek hedef gösterdi.

Öte yandan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rektör Bey'in aracına saldırıyorlar, tüm gün hakaret ve tehdit ediliyor, bunlar meşru oluyor fakat bu hukuksuzluğu polise bildirmek dayri ahlaki öyle mi! Peki, size hangi hukuk birisinin ev adresini paylaşarak hedef gösterme gücünü tanıyor?" ifadelerini kullandı.