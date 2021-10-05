CHP’li İBB’nin hedefinde Çatalca’da yapılan mescid var! Yıkım için hazırlanıyorlar

Konuya ilişkin konuşan Sezen Korkmaz, "Bu mahalle ve çevresinde ne bir mescit ne de bir cami var. Evlerimizin yakınında cami olmadığı için 3 kilometre uzaklıktaki köyün camisine yürüyoruz. Bu durum yaşlı babam ve çocuklarım için daha da yorucu oluyor. Özellikle Ramazan ayında yatsı namazının geç saatte olması ve teravih de ayrıca kılmak istememiz nedeniyle burada mahallelinin büyük bir mağduriyeti oluyor. Bazı komşularımız ise 8 kilometre uzaklıktaki Çatalca merkeze gidiyor cemaatle namaz kılabilmek için ancak merkeze buradan son araç akşam saat 20.00'da yani namaz kıldıktan sonra eve dönmek istesen hiçbir ulaşım aracı yoktur." dedi.