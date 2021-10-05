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CHP'li İBB'nin hedefinde Çatalca'da yapılan mescid var! Yıkım için hazırlanıyorlar

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 05.10.2021 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021
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CHP’li İBB’nin hedefinde Çatalca’da yapılan mescid var! Yıkım için hazırlanıyorlar

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi Çatalca Kaleiçi Mahallesi'nde Rabıta Vakfı tarafından yapılan mescidin inşaatını durdurdu. Bununla da yetinmeyen İBB mühür vurarak mescidin yıkım kararını verdi. Dış cephesi büyük ölçüde biten mescitte çalışmaların devam etmemesi için CHP'li İBB tarafından 24 saat nöbet tutan zabıta personelleri görevlendirildi.

İBB, Çatalca'da bölge halkının ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilmesi için Rabıta Vakfı'nca yaptırılan mescidin inşaatını durdurdu. İBB inşaatın kaçak olduğunu belirtirken, bölge halkından Sezer Korkmaz, "En yakın cami 3 kilometre uzaklıkta. Ramazanda teravih kılmaya buradaki insanlar ya 3 kilometre uzaklıktaki köyün camiine gidiyor ya da 8 kilometre uzaklıktaki Çatalca merkezindeki camiye. Burada bizlerin talebi üzerine küçük bir mescit yapılıyordu. Ancak İBB, burayı durdurarak bize akıl tutulması yaşattı" ifadelerine yer verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi Çatalca Kaleiçi Mahallesi'nde Rabıta Vakfı tarafından yapılan mescidin inşaatını durdurdu. Daha sonra mühür vurarak mescidin yıkım kararını verdi. Dış cephesi büyük ölçüde biten mescidin inşai faaliyetlerinin devam etmemesi için de 24 saat nöbet tutan zabıta personellerini dikti.

Mescidin yıkım kararını alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine ise mahalleliler tepki gösterdi. Çevreye yakın bir noktada cami bulunmadığı için mağdur olduklarını belirten vatandaşlar, mescidin yapımının durdurulmasına ve hakkında yıkım kararı verilmesine tepki gösterdi.

Konuya ilişkin konuşan Sezen Korkmaz, "Bu mahalle ve çevresinde ne bir mescit ne de bir cami var. Evlerimizin yakınında cami olmadığı için 3 kilometre uzaklıktaki köyün camisine yürüyoruz. Bu durum yaşlı babam ve çocuklarım için daha da yorucu oluyor. Özellikle Ramazan ayında yatsı namazının geç saatte olması ve teravih de ayrıca kılmak istememiz nedeniyle burada mahallelinin büyük bir mağduriyeti oluyor. Bazı komşularımız ise 8 kilometre uzaklıktaki Çatalca merkeze gidiyor cemaatle namaz kılabilmek için ancak merkeze buradan son araç akşam saat 20.00'da yani namaz kıldıktan sonra eve dönmek istesen hiçbir ulaşım aracı yoktur." dedi.

Korkmaz açıklamalarında, "Çatalca ayrıca yazın nüfusu artan bir ilçe bu nedenle de insan trafiği de fazla oluyor. Vakıf da buradaki vatandaşın ibadetini rahatsa yapabilmesi için bir küçük mescit yaptırmaya başladı. Mescidin olduğu arsa vakfa ait bir yer. Ancak Büyükşehir Belediyesi cami inşaat ruhsatı olmadığı için inşaatı mühürledi. Yıkım kararı verdi. Bu mescit küçük bir yer buradaki insanlara belki zar zor yetecek ancak en azından 3-4 mahallenin cami ihtiyacını karşılayacak. Cuma namazları için en azından evimizin yakınında kılabileceğiz" ifadelerine yer verdi.

İnançlarına karşı saygılı olunması gerektiğini belirten mahalleli mescidin yeniden yapımına devam edebilmesi için İBB yönetimine çağrıda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi yönetimi ise inşaatın kaçak olduğunu belirterek gerekli izinlerin alınmadan inşai faaliyetlere başlandığını belirtti.

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