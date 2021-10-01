Son dakika: İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır görevden alındı! İBB "rekor zarar" iddialarını reddetmişti
Son dakika haberine göre CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İSPARK'ın Genel Müdürü Murat Çakır'ın görevden alındı. Bu görevden alma, akıllara İSPARK'ın rekor düzeyde zarar ettiğine yönelik haberleri getirdi. Söz konusu haberler İBB yönetimince reddedilmişti. A Haber muhabiri Mehmet Karataş haberin detaylarını anlattı.
CHP'li İBB yönetimine bağlı İSPARK'ın Genel Müdürü Murat Çakır'ın görevden alındı. Çakır'ın mevcut durumda resmi olarak izinde olduğu ve izin dönüşü görevi bırakacağı öğrenildi.
Öte yandan İSPARK'ın iflasa sürüklendiği ve konkordato ilan edebileceği de iddia edilmişti. Söz konusu iddialar yalanlanmış ve 2021 yılında İSPARK'ın pandemiye rağmen kara geçileceği söylenmişti.
İSPARK'IN ZARARI 100 MİLYON LİRAYA ÇIKTI
AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSPARK'ın zararının 100 milyon lira olduğunu açıkladı.
Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, son günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki birçok otobüs, tramvay ve metrobüs ile ilgili arıza haberlerinin gündeme geldiğini anlattı.
"İSPARK NEDEN ZARAR EDER?"
"İstanbul Kart" ve "Hamidiye Su" ile ilgili haberlerinde sorun teşkil ettiğini söyleyen Göksu, son zamanlarda en çok konuşulan konulardan birinin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin AK Parti'de olduğu dönemde çok büyük projelerinden birisi olan İSPARK ile ilgili olduğunu belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'nin AK Parti dönemindeyken, "İSPARK niçin zarar eder?" diye sorduğunu ifade eden Göksu, şöyle devam etti:
"AK Parti döneminde biz teslim ettiğimizde, yani AK Parti yönetimi teslim ettiğinde İSPARK'ın 18 milyon zararı vardı. 18 milyon zarar, 2019 yılı itibarıyla CHP'ye geçtikten sonra 37 milyona çıktı. Peki bugün İSPARK'ın 2020 yılı sonu itibarıyla kaç milyon zararı var? İşte kendilerinin yapmış olduğu denetim raporu burada. Bütün rakamları manipülasyonlarla değiştirmelerine rağmen yapmış oldukları en basit hesapla 66 milyon, 2020 yılında zararları var. Hele hele orada 33 milyonluk bir rakam var ki ticari alacaklar diye faturalandırmamış alacaklar bölümüne, onu aktiflere katarak buraya düşürmüşler. Onu da eklediğinizde İSPARK'ın 2020 yılı sonu itibarıyla 100 milyon zararı var. Şimdi ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına soruyorum, 2020 yılı, yani 1 yılda İSPARK'ı nasıl 100 milyon zarara uğrattınız? Sakın 'pandemi' demeyin. Çünkü pandemi zarar etmenize değil tam tersine kar etmenize vesile oldu. İşçilerinizin maaşları devlet tarafından ödendi, sigortaları devlet tarafından ödendi. Birçok insanı sadece partizanca işinden ve ekmeğinden ettiniz. Buna rağmen nasıl zarar ettiniz?"
Göksu, İSPARK'ın zarar etmenizin sebeplerini şu şekilde sıraladı: "Örneğin İSPARK'ın yönetim kurulu üyesi sayısını artırdınız, partizanca insanları yönetim kuruluna atadınız, partizanca insanları İSPARK kadrolarına aldınız, Acaba İSPARK'ın gelirleri başka açık alanlara mı gitti?"
Göksu, "İSPARK nasıl zarar eder?' diyen İBB Başkanı'na soruyorum, 1 yılda İSPARK'ı nasıl 100 milyon zarar eden şirket haline getirdiniz?" ifadelerini kullandı.
CHP'li İBB Başkanı, sırf algı yapmak için "Nasıl zarar eder?" dediği İSPARK'ı sadece 2020 yılında 100 milyon lira zarar ettirdi. pic.twitter.com/JfEuZgIwUa— Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) September 1, 2021
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2021 ÖSYM DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? Son gelişmeler...
- 3600 ek gösterge son durum: 1 Ekim'de Meclis'e geldi mi? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
- Ek tercihle yerleşenler için KYK yurt başvurusu ne zaman? 2021 KYK yurt ek başvuru takvimi açıklandı mı?
- 140 puan ile alan üniversiteler hangileri? 2021 ÖSYM YKS 2. ek tercih boş kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?
- YKS 2. ek tercih ne zaman? ÖSYM YKS üniversite 3. tercihler ne zaman başlayacak? 140-150 baraj puanı...
- YKS ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman? 2021 üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir?
- Jandarma 5.000 uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır? 2021 JGM sözleşmeli uzman erbaş kadro dağılımı ve şartlar...
- Meclis ne zaman açılacak? 1 Ekim Meclis gündeminde neler var? 2021 TBMM Genel Kurulu toplantısı ne zaman?
- Cuma hutbesi 1 Ekim 2021! Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? Türkçe-Arapça tam metni...
- Marsilya Galatasaray maç özeti! UEFA Avrupa Ligi Marsilya GS özet, önemli anları!
- 2022 asgari ücret zammı için geri sayım! Yeni yılda ne kadar olacak? Milyonlar bu kararda…
- Marsilya GS maçı iptal mi? Marsilya Galatasaray maçı iptal oldu mu?