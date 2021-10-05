Irak’ın kuzeyine tarihi operasyon! Hedef Kandil ve Sincar

DİRENİŞ GÖSTERECEKLERİ BÖLGE ELE GEÇİRİLDİ

PKK'nın Avaşin Basyan bölgesindeki doğu Karargahı, örgütün etkin olarak kullandığı, içinde eğitim ve sağlık tesislerinin olduğu kritik bir yer, sözde karargah olarak hizmet veriyordu. Terör örgütünün bu noktadan "Kaya" olarak bahsettiği biliniyor. Terör örgütü için, uzun süreli kuşatma altında tuttuğu bu tip merkezler "ele geçirilemez" olarak değerlendiriliyor ve bu söylemlerle de bölücü örgüt terörist unsurlarına moral kazandırmaya çalışıyordu. Komandoların düzenledikleri operasyonla ele geçirdikleri doğu karargahında yaşanan çatışmada, karargahın geri bölgeden teröristlerle korunmadığı da gözlendi. PKK'nın sözde direniş noktalarından biri olarak gördüğü doğu karargahının düşmesi, terörist örgütün artık direncinin kalmadığı, Irak kuzeyinde kalan son direniş noktalarından birini daha kaybettiği şeklinde değerlendiriliyor.