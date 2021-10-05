Irak'ın kuzeyine tarihi operasyon! Hedef Kandil ve Sincar
Güvenlik güçleri, PKK'nın dağ yapılanmasına büyük bir darbe vurdu. Avaşin-Basyan'da hainlerin "Kaya" olarak niteliği bölgeye Mehmetçik operasyon düzenledi. PKK'nın sözde "doğu karargahı" olan bölgeye gerçekleştirilen harekatta 12 terörist etkisiz hale getirildi. Uzmanlar, PKK'nın dağ yapılanmasının ağır darbe aldığını, Hakurk’tan Metina’ya kadar varlığının bittiğini ifade etti. Askerin bundan sonraki hedefi Kandil ve Sincar olacak.
Terör örgütü PKK/KCK'ya Irak'ın kuzeyinde güçlü bir darbe daha indirildi. Pençe-Yıldırım operasyon bölgesindeki Avaşin-Basyan'da bulunan, PKK/KCK terör örgütünün çok güvendiği ve "Ele geçirilmesi imkansız" diye tanımladığı sözde doğu karargahı ele geçirildi.
Başarılı bir operasyonla mağaraya sızmayı başaran komandolar, teröristlerle girdikleri çatışmada, 12 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi. Operasyona ilişkin açıklamayı, Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptı.
KORUNAKLI MAĞARADA ÖZEL YAPI DETAYI
PKK'nın Avaşin-Basyan bölgesindeki sözde doğu karargahı, Avaşin -Basyan'ın Gara uzanımında bulunuyor. Avaşin'in geri bölgesinde, Türkiye sınırına görece uzak ve Gara'ya yakın konumlanan bu noktalarda ABD destek ve yardımlarıyla tahkimatlı ve korunaklı mağaralar bulunduğu biliniyor. Daha önce 13 vatandaşın PKK'lı teröristler tarafından şehit edildiği mağaraya benzer bir yapılanmanın bulunduğu sözde doğu karargahı, özel olarak inşa edilmiş yapısıyla PKK tarafından kendilerince girilmez bir nokta, kale olarak görülüyordu.
TERÖRİSTBAŞI KARAYILAN "GİRİLEMEZ" DİYORDU
PKK elebaşılarından Murat Karayılan, PKK medya savunma alanlarını yöneten Fehmi Atalay gibi isimlerin, bölücü terör örgütünün yayın organlarına verdikleri röportajlarda doğu karargahından "ele geçirilmesi imkansız" ifadeleriyle bahsettiği biliniyor. Avaşin Basyan bölgesindeki doğu karargahı, aynı zamanda medya savunma alanlarının karargahı olarak da geçmişte kullanılmış bir bölge.
EYLEM PLANLARI BURADA ORGANİZE EDİLDİ
PKK'nın sözde doğu karargahı, Avaşin -Basyan'da kavşak noktası olarak bilinen bir noktada konuşlanmış durumda. Geçmişten bugüne bölücü terör örgütünün en güvendiği ve ele geçirilemez dediği karargahta terörist eylemler planlanıyor, sevk ve idare ediliyordu. Edinilen bilgiye göre, bölücü terör örgütü eylemleri buradan planladığı gibi, teröristlerin eylemlerde kullandıkları malzemeler de burada toplanıyordu. Teröristler buradan malzemeleri alarak sevk edildikleri bölgelerde saldırılar düzenliyorlardı. Doğu karargahında planlanan sevk ve idare edilen saldırılarda ikişer kişilik timlerin uzaktan suikast saldırıları, havan ve roket saldırısı gibi saldırıların gerçekleştirildiği öğrenildi.
KIŞ YAPILANMASINA BÜYÜK DARBE
PKK terör örgütünün Irak kuzeyindeki kış tertiplenmesi öncesi bu operasyon ile Avaşin-Basyan ve Gara uzanımında terörist örgütünün etkinliğini yerle bir edecek bir darbe vuruldu. Bölgede ağır geçen kış ayları boyunca TSK'nın üs bölgelerine yönelik taciz, mayınlı saldırı gibi planlamalara karşı da tedbir alınmış oldu. Söz konusu saldırı planlamaları bu karargahta gizlenen terörist elebaşları tarafından yapılıyor, kış tertiplenmesinde en ileri üs noktası olarak görülüyordu. Avaşin-Basyan ve Metina bölgesine başlatılan Pençe harekatlarından sonra gerçekleştirilen maket uçaklı saldırı planlamalarının da buradan planlandığı, sevk ve idare edildiği belirtiliyor.
DİRENİŞ GÖSTERECEKLERİ BÖLGE ELE GEÇİRİLDİ
PKK'nın Avaşin Basyan bölgesindeki doğu Karargahı, örgütün etkin olarak kullandığı, içinde eğitim ve sağlık tesislerinin olduğu kritik bir yer, sözde karargah olarak hizmet veriyordu. Terör örgütünün bu noktadan "Kaya" olarak bahsettiği biliniyor. Terör örgütü için, uzun süreli kuşatma altında tuttuğu bu tip merkezler "ele geçirilemez" olarak değerlendiriliyor ve bu söylemlerle de bölücü örgüt terörist unsurlarına moral kazandırmaya çalışıyordu. Komandoların düzenledikleri operasyonla ele geçirdikleri doğu karargahında yaşanan çatışmada, karargahın geri bölgeden teröristlerle korunmadığı da gözlendi. PKK'nın sözde direniş noktalarından biri olarak gördüğü doğu karargahının düşmesi, terörist örgütün artık direncinin kalmadığı, Irak kuzeyinde kalan son direniş noktalarından birini daha kaybettiği şeklinde değerlendiriliyor.
KANDİL KADAR ÖNEMLİ
Yeni Şafak'ın haberine göre; PKK/KCK'nın sözde doğu karargahı, Kandil'in ileri üssü gibi görev yapıyordu. Pençe harekatlarıyla kampları, sığınakları, barınakları ve üs bölgelerini kaybeden terörist örgütün, sevk ve idare, lojistik, elektronik, komuta kontrol ve irtibat dahil bütün sistemlerini ağırlıklı olarak bu korunaklı bölgeye kaydırdığı ve buradan yönettiği belirtiliyor. Doğu karargahının Mehmetçiğin eline geçmesi, bölücü terör örgütü PKK'nın Irak kuzeyinde Dohuk'tan başlayarak Hakurk'tan Metina'ya kadar olan bölgede varlığını ve etkisini yitirmesini de beraberinde getirecek.
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