İBB'nin TÜRGEV kararına mahkemeden ret! Öğrencileri yurttan çıkarmışlardı
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılında hukuksuz şekilde TÜRGEV'e ait yurtları tahliye eden kararı mahkemeden döndü. Göreve geldikten hemen sonra TÜRGEV yurtlarına yönelik baskılara başlayan Ekrem İmamoğlu yönetiminin aldığı kararla TÜRGEV-İBB ortak hizmet protokolü iptal edilmişti. Protokol kapsamında kiralanan üç binadaki 427 öğrenci, yurtlarından çıkarılmıştı. Kararı mahkemeye taşıyan TÜRGEV'in itirazı haklı bulunarak işlem iptal edildi.
TÜRGEV tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
2019 yılının Haziran ayında yapılan İstanbul Belediye Başkanlığı seçiminden sonra göreve gelen yeni yönetimin ilk icraatlerinden biri belediyenin vakfımızla yürüttüğü İBB Ortak Hizmet Protokolünü iptal etmek oldu.
Bilindiği üzere bu protokol kapsamında kiraladığımız üç binada üniversite öğrencilerine yurt hizmeti sağlıyorduk. 23 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi vakfımıza hiçbir geçerli gerekçe olmadan protokolün iptalini içeren bir yazıyla bildirimde bulundu ve neticede öğrencilerimiz yurt binalarını terk etmek, öğretim yılının ortasında kalacak başka yerler bulmak durumunda kaldılar.
Şişli, Mecidiyeköy ve Avcılar'da tahliye edilen üç yurdumuzdaki, -önemli bir kısmı barınma bursu alan- 14 farklı üniversiteden toplam 427 öğrencimiz maalesef hem bu hukuksuz kararın maddi, manevi yükünü çekmek zorunda kaldılar hem de temiz, güvenli, sağlıklı barınma ve eğitim alma imkanlarından mahrum bırakıldılar.
TÜRGEV olarak yüzlerce öğrencimizi ve ailelerini mağdur eden bu kararın iptali için hızlıca mahkeme sürecini başlattık ve sürecin takipçisi olduk. Yerel mahkeme tarafından yapılan yargılama neticesinde 25 Mart 2021 tarihinde haklı davamızın kabulü ile dava konusu idari işlemin iptaline karar verildi.
22 Eylül 2021 tarihinde ise istinaf talebinin reddi ile dava vakfımızın lehine sonuçlandı. Yüzlerce öğrencimizin eğitim hayatını sekteye uğratan karara karşı verdiğimiz iki yıllık hukuk mücadelesinin nihayetlendiğini kamuoyunun bilgisine sunarız.
TÜRGEV olarak gençlerimizin eğitimlerini ve barınma haklarını desteklemeye tüm gayretimizle devam edeceğiz.
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