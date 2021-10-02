İBB’nin TÜRGEV kararına mahkemeden ret! Öğrencileri yurttan çıkarmışlardı

Şişli, Mecidiyeköy ve Avcılar'da tahliye edilen üç yurdumuzdaki, -önemli bir kısmı barınma bursu alan- 14 farklı üniversiteden toplam 427 öğrencimiz maalesef hem bu hukuksuz kararın maddi, manevi yükünü çekmek zorunda kaldılar hem de temiz, güvenli, sağlıklı barınma ve eğitim alma imkanlarından mahrum bırakıldılar.