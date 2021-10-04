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Haberler Galeri Şehitlik durağı kapatıldı! T4 Mescid-i Selam-Topkapı tramvay hattında vatandaşları mağdur eden arıza

Şehitlik durağı kapatıldı! T4 Mescid-i Selam-Topkapı tramvay hattında vatandaşları mağdur eden arıza

Son dakika haberi: Topkapı-Mescid-i Selam T4 tramvay hattı Şehitlik Durağı elektrik kablolarındaki arıza nedeniyle kapatıldı. Topkapı yönünde bir süre yapılama seferler arızanın giderilmesiyle normale döndü. Vatandaşlar yaşanan arıza nediyle tepki gösterdi.

DHA
Giriş Tarihi: 04.10.2021 00:46 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 00:55
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Şehitlik durağı kapatıldı! T4 Mescid-i Selam-Topkapı tramvay hattında vatandaşları mağdur eden arıza

T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattı Topkapı yönüne giden bölümünde elektrik kablolarında arıza çıktı. Topkapı yönünde tramvay seferleri bir süre yapılamadı. Şehitlik Durağı kapatılırken yoğun kalabalığın oluştuğu duraklarda bazı yolcular duruma tepki gösterdi.

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Şehitlik durağı kapatıldı! T4 Mescid-i Selam-Topkapı tramvay hattında vatandaşları mağdur eden arıza

Ekipler arızayı gidermek için müdahale etti. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

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Şehitlik durağı kapatıldı! T4 Mescid-i Selam-Topkapı tramvay hattında vatandaşları mağdur eden arıza

"HERKES MAĞDUR"
Eyüp Ensar Yılmaz, "Geç oldu evimize gideceğiz, arıza çıkmış gidemiyoruz. Mağduruz. Bir sürü insan akbil bastı ama evine gidemeyecek. Herkes mağdur. Burada yarım saat oldu bekliyoruz. Yarın staja gideceğiz ama henüz evimize gidemiyoruz" dedi.

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Şehitlik durağı kapatıldı! T4 Mescid-i Selam-Topkapı tramvay hattında vatandaşları mağdur eden arıza

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Şehitlik durağı kapatıldı! T4 Mescid-i Selam-Topkapı tramvay hattında vatandaşları mağdur eden arıza