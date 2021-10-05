CHP’li İBB’den öğrenci yurdu skandalı: 2,5 yıldır çivi çakılmadı! Çürümeye terk edildi

2,5 YILDIR ÇİVİ ÇAKILMADI

Yüzde 70'i tamamlanan projenin askıya alınmasının üzücü olduğunu dile getiren Çağırıcı, "Yurt olaylarında yapılan propagandalarda, eylemlerde ne kadarının öğrenci olduğunu ne kadarının yurda müracaat ettiğini herkes çok iyi biliyor.