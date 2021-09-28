CHP’den yurt skandalı! İstanbul’da 2 yurdun yapımını engellediler

2 YIL 3 AYDIR ATIL DURUMDA

AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Recep Şencan, "Yurtlara ilişkin son günlerde algı operasyonları yapılıyor. Yurt projesi CHP yönetimi tarafından 2 yıl 3 aydır bekletiliyor. Atakent'te AK Parti döneminde İBB tarafından projelendirilen, 2017 yılında ihalesi yapılan ve 2018 yılında yapımına başlanılan bin 875 kişilik bir öğrenci yurdu var. İçinde kütüphane ve spor salonlarının da bulunduğu bu proje tam da 2 yıl 3 aydır CHP'li İBB yönetimi tarafından yarım bırakılmış halde bekletiliyor. Son günlerdeki yurt polemiğinin ardından da algı operasyonuyla gençleri kışkırtmaya çalışıyorlar. Polemiği bıraksınlar yurdu planladığı gibi bitirsinler. İBB yapamıyorsa projeyi devretsin, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız seve seve tamamlar" diye konuştu.