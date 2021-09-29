Ekrem İmamoğlu’nun trolleri CHP’li İBB’nin ibriklerini övdü!

ÖNCE MUSLUK ŞİMDİ BİDON

Daha önce Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan "musluk açılış törenleri"ni öve öve bitiremeyen İmamoğlu'nun medyadaki yandaş trollerinden Cumhuriyet Gazetesi yazarı Zafer Arapkirli, şimdi de mezarlıklara koyulan bidonları övmeye başladı. Yaklaşık 1000 gündür İstanbullu'nun asıl çözüm beklediği ulaşım, trafik, çevre kirliliği gibi sorunlarla ilgili proje üretemeyen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başarısızlığını örtmek için yandaş gazeteciler, yapılan küçük projeleri överek algı operasyonuna başladı.

Arapkirli, piyasada 22 TL civarında satılmasına rağmen yapılan ihale sonucu İBB'ye maliyeti 66 lirayı bulan bidonları övmek için şu ifadeleri kullandı: "Ya evden götürürüz kabımızı, ya da mezarlar arasında dolaşan "sucu çocuklar" sağlar bu hizmeti. Onlar da bayramlar harici yoktur. İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı iyi düşünmüş bunu. Basit ama, önemli bir hizmet. Ölmüşlerinin ruhu şad olsun. Teşekkürler"

Muhalefetin öve öve bitiremediği bir başka yenilik ise vapurlardaki belediye kafelerinde kullanılan karton bardaklar. İBB, bu bardaklarda Türkiye Denizcilik İşletmeleri logosunu koydu. Yapılan bu hamle, Millet İttifakı tarafından büyük alkış aldı.