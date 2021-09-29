Ekrem İmamoğlu'nun trolleri CHP'li İBB'nin ibriklerini övdü!
CHP'nin hizmetsizlik anlayışını yıkmak için algı çalışması yapan troller, ibrik çalışmasıyla gündeme oturdu. Sosyal medya trollerinin yanı sıra, Cumhuriyet yazarı Zafer Arapkirli, CHP'li İBB'nin fahiş fiyatla aldığı bidonları mezarlıklara bırakmasını büyük bir proje gibi övdü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana İstanbul'a hizmette sınıfta kaldı. Adeta makine gibi işleyen yerel yönetim sistemi İmamoğlu'nun göreve gelmesiyle çökerken, İstanbullu her yeni güne farklı problemlerle uyanmaya başladı.
MEDYA TROLLERİYLE KAMUFLE ÇABASI
Metro, atık su arıtma tesisi gibi önemli projeleri askıya alan ya da durduran, Kanal İstanbul gibi mega projelere ise karşı çıkan İmamoğlu, yapılamayan önemli ölçekteki işleri medyadaki trolleri ile kamufle etme çabası içerisine girdi.
ÖNCE MUSLUK ŞİMDİ BİDON
Daha önce Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan "musluk açılış törenleri"ni öve öve bitiremeyen İmamoğlu'nun medyadaki yandaş trollerinden Cumhuriyet Gazetesi yazarı Zafer Arapkirli, şimdi de mezarlıklara koyulan bidonları övmeye başladı. Yaklaşık 1000 gündür İstanbullu'nun asıl çözüm beklediği ulaşım, trafik, çevre kirliliği gibi sorunlarla ilgili proje üretemeyen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başarısızlığını örtmek için yandaş gazeteciler, yapılan küçük projeleri överek algı operasyonuna başladı.
Arapkirli, piyasada 22 TL civarında satılmasına rağmen yapılan ihale sonucu İBB'ye maliyeti 66 lirayı bulan bidonları övmek için şu ifadeleri kullandı: "Ya evden götürürüz kabımızı, ya da mezarlar arasında dolaşan "sucu çocuklar" sağlar bu hizmeti. Onlar da bayramlar harici yoktur. İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı iyi düşünmüş bunu. Basit ama, önemli bir hizmet. Ölmüşlerinin ruhu şad olsun. Teşekkürler"
Muhalefetin öve öve bitiremediği bir başka yenilik ise vapurlardaki belediye kafelerinde kullanılan karton bardaklar. İBB, bu bardaklarda Türkiye Denizcilik İşletmeleri logosunu koydu. Yapılan bu hamle, Millet İttifakı tarafından büyük alkış aldı.
DEV PROJELERİ İTİBARSIZLAŞTIRMA GİRİŞİMİ
Musluk açma töreni, mezarlıklara ibrik gibi konuları öve öve bitiremeyen Arapkirli, söz konusu hükümet ve tarihi projeler olunca ise aklı sıra dalga geçerek itibarsızlaştırma girişiminde bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun uçan araçlar ile ilgili yaptığı açıklamaya yanıt veren Arapkirli, "Uçuştayız yine. Bunları bir uçma sevdası sardı. Uçan otomobil, yerli-milli uçak, uzay projesi, aya gidiş. Ayakları yerden kesik. Hayırlara vesile olsun inşallah" ifadelerini kullandı.
AMAÇLARI KULLANIŞLI TÜRKİYE
Gelişen teknoloji ile birlikte dünya yeniden şekillendirirken çağa ayak uydurmak için atılım üzerine atılım yapan Türkiye'nin yaptığı çalışmalardan rahatsızlık duyan muhalefetin izlediği bu yol gerçekleri bir kez daha gözler önüne serdi. Güçlü bir Türkiye yerine iddiasız, kullanışlı, teslimiyetçi, kısır çekişmeler içinde boğulan, özerk yönetimlere itiraz etmeyen bir ülke arzulayan muhalefet, adeta yeni dünya düzeninde Türkiye'ye biçilen "İbrikçibaşılık" görevini layığı ile yerine getirmek için can atıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR TYP alımı ilanları: 2021 TYP ile personel alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?
- En az 17.500 TL maaş! Ticaret Bakanlığı personel alımı ilanı yayınlandı! 2021 Başvuru tarihi, şartlar ve kadrolar...
- Diyanet takvimi: Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? 2021 Mevlid Kandili ayın kaçında idrak edilecek?
- ALES sonuçları için heyecanlı bekleyiş! ÖSYM duyurdu! 2021 ALES/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2021 açık lise 1. dönem sınavları ne zaman? Online mı, yüz yüze mi?
- YKS 2. ek tercih takvimi: 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 2021 üniversite 3. tercihler ne zaman başlıyor?
- PA duyurular: POMEM mülakat sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 27. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Gözler ÖSYM'de! YKS ek tercihler ne zaman açıklanacak? 2021 YKS 2. tercih sonuçları bu hafta açıklanır mı?
- Karşılıksız burs için geri sayım! Geri ödemesiz ilkokul, ortaokul, lise, üniversite burs başvuruları ne zaman?
- MasterChef bireysel dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 28 Eylül MasterChef ilk eleme adayları kimler oldu?
- Ve tarih belli oldu! Kuruluş Osman'da 'Turgut Bey' sesleri! 2021 Kuruluş Osman 3. yeni sezon ne zaman başlayacak?
- Ajax Beşiktaş maç özeti! Şampiyonlar Ligi Ajax Beşiktaş maç sonucu önemli anlar, golleri ve özeti...