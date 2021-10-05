Son dakika: FETÖ firarisi Zekeriya Öz'ün kasası Tayfun Aktaş'a 7,5 yıl hapis
Son dakika haberine göre FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz'ün kasası olduğu öne sürülen avukat Tayfun Aktaş’a “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıl hapis cezası verildi. Aktaş, Zekeriya Öz'ün Ağaoğlu şirketine ödettiği Dubai tatiline para ödemiş gibi makbuz vermesi için iş adamı Ali Ağaoğlu'nu tehdit etmesiyle de gündeme gelmişti.
İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Tayfun Aktaş'ın tutuksuz yargılandığı davada, bugün karar duruşması yapılacaktı. Ancak sanığın talebi üzerine duruşmanın dün yapıldığı ortaya çıktı. Davayı karara bağlayan mahkeme heyetinin, Aktaş'a "FETÖ üyeliğinden" 7,5 yıl hapis cezası verdiği öğrenildi.
ÖZ'ÜN TEHDİT TİMİ
Tayfun Aktaş, FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz'ün Ağaoğlu şirketine ödettiği Dubai tatiline para ödemiş gibi makbuz vermesi için işadamı Ali Ağaoğlu'nu tehdit etmesiyle de gündeme gelmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Aktaş'ın Zekeriya Öz'ün kasası konumunda olduğu belirtiliyordu.
Tayfun Aktaş, 9 Mart 2019'da adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.
AĞAOĞLU ANLATTI
Davanın 16 Kasım 2018'de yapılan duruşmasında tanık olarak dinlenen Ali Ağaoğlu, şirketinden ücretsiz Dubai tatili yapan Öz'e para ödemiş gibi makbuz vermesi için tehdit edildiğini anlatmıştı. Ağaoğlu, "Çok ahlaksızca bir teklifti. Zekeriya Öz'den elden para almış gibi makbuz istediler. Ben bölge müdürüme sordum ama Öz'ün, tatil ücretini ödemediğini, şirketimizin reklam ve promosyon kapsamında karşıladığını söyledi. Ben de bu durumda makbuz veremeyeceğimizi söyledim" demişti.
Ağaoğlu, makbuz istedikleri için kovduğu FETÖ'cülerden Aytaç Ocaklı'nın giderken küfür ettiğini, Tayfun Aktaş'ın ise "Zekeriya Öz'ü size yedirmeyiz, her türlü sizi bitiririz" diyerek tehdit ettiğini anlatmıştı. Tehdit timinin Ağaoğlu'na yaptığı baskın şirketin güvenlik kameralarından da tespit edilmişti.
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