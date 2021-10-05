Son dakika: FETÖ firarisi Zekeriya Öz’ün kasası Tayfun Aktaş’a 7,5 yıl hapis

AĞAOĞLU ANLATTI

Davanın 16 Kasım 2018'de yapılan duruşmasında tanık olarak dinlenen Ali Ağaoğlu, şirketinden ücretsiz Dubai tatili yapan Öz'e para ödemiş gibi makbuz vermesi için tehdit edildiğini anlatmıştı. Ağaoğlu, "Çok ahlaksızca bir teklifti. Zekeriya Öz'den elden para almış gibi makbuz istediler. Ben bölge müdürüme sordum ama Öz'ün, tatil ücretini ödemediğini, şirketimizin reklam ve promosyon kapsamında karşıladığını söyledi. Ben de bu durumda makbuz veremeyeceğimizi söyledim" demişti.