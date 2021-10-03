Artık İstanbul’da her saat trafik kaput: İnadı bırakın profesyonellerden, halktan yardım alın



Gözlemlediğim kadarıyla, bir defa planlamayla ilgili sorunumuz olduğu kesin. Toplu taşımada hangi saatlere ek sefer konulması gerektiği bile doğru düzgün hesaplanamıyor. Yol düzenleme, asfalt dökme, kaldırım genişletme gibi işlere de zamansız girişiliyor. Sokağa çıkma yasaklarının olduğu aylarda, okullar kapalıyken ya da yazın bitirilebilecek işler bitmek bilmiyor. Anlaşılan o ki taşeronlar eğer beceriksiz değillerse işi bir sebeple uzatıyorlar.

Dahası Beşiktaş Meydanı'nda devam ettiği gibi, keşmekeşi daha arttıracak "formüller" birbiri ardına deneniyor.

Şehir koca bir şantiye yeri!