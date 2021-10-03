Artık İstanbul’da her saat trafik kaput: İnadı bırakın profesyonellerden, halktan yardım alın
İstanbul'da günün her saati yaşanan trafik vatandaşları çileden çıkardı. Yağmurlu günlerde neredeyse hiç akmayan trafiğe toplu taşıma araçlarının çare olması beklenirken İETT'de her gün yaşanan kaza durumu daha da kötüye götürdü. Mega kentin trafik sorununu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, "Belli ki seçim sonrası uzun süredir belediyenin ulaşım hizmetlerini yöneten deneyimli kadrolar, yöneticiler işten çıkartıldı. Yerlerine deneyimsiz isimler getirildi. Onlar da henüz işlerine alışamadılar. Beypazarı olsa neyse... Alışırlar zamanla öğrenirler diyeceğiz ama 16 milyonluk bir şehirden bahsediyoruz. İnadı bırakın, eski kadrolardan, profesyonellerden, halktan yardım alın." ifadelerini kullandı.
İşte Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok'un "Artık İstanbul'da her saat trafik kaput" isimli yazısı:
Eskiden de İstanbul'un trafiği çok iç açıcı değildi.
Ama hiç olmazsa belli saatlerde ve noktalarda...
Şimdi kentte güzergah ayrımı olmaksızın 7/24 trafik var.
TEM'de, E 5'te, caddelerde hatta yalnızca taksicilerin bildiği pypass yollarda... Sabah, öğlen, ikindi, akşam...
Geçen gün arkadaşımı Avrupa yakasından Caddebostan'a bırakayım dedim. Aman Allah'ım!
Gidiş geliş 2,5 saate yakın sürüyor. Üstelik öğlen vakti...
Yağmura soğuğa aldırmadan toplu taşımayı kullanayım deseniz o pratik bir çözüm olmaktan çıkıyor artık. Sefer saatlerinin araları çok açıldığı ve arızalar da sıradanlaştığı için araçlar tıklım tıklım.
Peki niye böyle oldu?
Gözlemlediğim kadarıyla, bir defa planlamayla ilgili sorunumuz olduğu kesin. Toplu taşımada hangi saatlere ek sefer konulması gerektiği bile doğru düzgün hesaplanamıyor. Yol düzenleme, asfalt dökme, kaldırım genişletme gibi işlere de zamansız girişiliyor. Sokağa çıkma yasaklarının olduğu aylarda, okullar kapalıyken ya da yazın bitirilebilecek işler bitmek bilmiyor. Anlaşılan o ki taşeronlar eğer beceriksiz değillerse işi bir sebeple uzatıyorlar.
Dahası Beşiktaş Meydanı'nda devam ettiği gibi, keşmekeşi daha arttıracak "formüller" birbiri ardına deneniyor.
Şehir koca bir şantiye yeri!
Tamam. Belli ki seçim sonrası uzun süredir belediyenin ulaşım hizmetlerini yöneten deneyimli kadrolar, yöneticiler işten çıkartıldı. Yerlerine deneyimsiz isimler getirildi. Onlar da henüz işlerine alışamadılar.
Beypazarı olsa neyse... Alışırlar zamanla öğrenirler diyeceğiz ama 16 milyonluk bir şehirden bahsediyoruz.
İnadı bırakın, eski kadrolardan, profesyonellerden, halktan yardım alın.
Kaybetmezsiniz kazanırsız.
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