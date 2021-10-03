Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yurt gerçeklerini anlattı: 110 bin yatak kapasitesi daha geliyor!

GENÇLER SADECE BİZİM DEĞİL DÜNYANIN UMUDU

Gençlerimiz bizim göz bebeğimiz, sadece ülkemizin değil dünyanın umudu. Gençlerimizi kimsenin istismar etmesine fırsat vermeyiz.Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarımızı seferber ederek, hiçbir özveriden de kaçınmayız gençlerimiz için. Biliyor ve inanıyoruz ki, yarının Türkiye'sini onlar çok daha yukarılara taşıyacak kapasitede, karakterde, erdemde...Yurtlarımızda onları özledik, pandemi nedeniyle ara vermiştik, üniversitelerde özledik. Onlarla buluşmayı onlarla kucaklaşmayı özlemle bekliyoruz.

İSTİSMARCILAR HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYACAK

Gençlerimiz her şeyin ne olduğunu çok iyi görüyorlar. Onların basireti, feraseti kimsenin kötü niyetli hiçbir odağının da piarının başarılı olmamasını sağlayacak kadar güçlü. Gençlerimizi bir araç olarak bu anlamda bir istismar aracı olarak görenler en büyük hayal kırıklığını, gençlerimizin bu yaklaşımını görerek de hissedeceklerdir.