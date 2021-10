Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yurt gerçeklerini anlattı: 110 bin yatak kapasitesi daha geliyor!

YEREL YÖNETİMLERLE İŞBİRLİĞİ

Bizim, bu süreçte amacımız yurtlarımıza başvuran her öğrencimizin talebini karşılamak. Bu sürecin yönetiminde yerel yönetimlerimiz, valiliklerimiz ve belediyelerimizle işbirliklerimiz var, var olmaya da devam edecek. Bu süreci valiliklerimiz tüm illerde büyük bir ihtimamla, bizim eşgüdümümüzle takip ediyorlar. Yurtlarımızın kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarımız ve her gün devreye giren yeni yataklarımızla bu konuyu her zamankinden daha yüksek yerleştirme oranıyla neticelendireceğiz.