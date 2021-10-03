Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür yazdı: İşte Kemal Kılıçdaroğlu’nun kafasındaki isim

Kılıçdaroğlu CHP'nin başına geçtiği günden beri deve dişi gibi rakiplerini elimine ettiği gibi partiyi de Kemalistlere rağmen istediği noktaya getirdi.

Şimdi aynı yöntemle, ittifak aktörlerini saf dışı bırakma hesabı yapıyor. Önce mutfak operasyonuyla kendi adaylığını lanse etmeye başladı ve olası iki rakibini Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı susturdu. Buna rağmen ikisi de çalışmalarını sürdürüyor ama partiden destek bulmaları çok zor. Üçüncü rakibi İP Genel Başkanı Meral Akşener'e de havlu attırdı. Gerçi o da "Fatih" ilan ettiği İmamoğlu kartıyla "merkez sağ" hamlesi yaptı ama onun ki biraz ipe un sermek gibi.

Bütün bunlara ve bitmeyen kavgaya rağmen aday olarak geriye bir tek isim kaldı: Kemal Kılıçdaroğlu... O da her gittiği yerde adaylığı çok istediğini belirten; "Sorunlarınızı ben çözeceğim, iktidarı gömeceğim..." gibi tekil çıkışlar yapıyor.

Ama en net siyasi çıkışını, arka planda İmamoğlu'yla anlaşan HDP'yi kendisine mahkum eden açıklamasıyla yaptı