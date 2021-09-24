Son dakika: Yine aynı manzara yine İstanbul! İETT otobüslerinden biri arızalandı diğerinin balataları yandı

BAŞINDAKİ KİŞİ YÖNLENDİRSE DE ÇALIŞMADI

Sürücüye hemen yanı başındaki kişi de yardımcı olmaya çalıştı. Ancak otobüs gösterilen tüm çabalara rağmen seferine devam edemedi.

Bu anları yoldan geçen bir vatandaş fotoğraflarken, sosyal medyaya düşen görüntü için yine birçok yorum yapıldı.