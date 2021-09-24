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Son dakika: Yine aynı manzara yine İstanbul! İETT otobüslerinden biri arızalandı diğerinin balataları yandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.09.2021 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021
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Son dakika: Yine aynı manzara yine İstanbul! İETT otobüslerinden biri arızalandı diğerinin balataları yandı

Son dakika haberine göre İstanbul'da sık sık arıza yapan İETT otobüsleri gündemden düşmüyor. Yine İETT otobüsü yolda kaldı. Şoför tamir için otobüsü yol kenarına çekerken, sosyal medyada “Yine aynı manzara, yine İstanbul” tepkileri yükseldi. Öte yandan Ataşehir'de balataları yanan İETT otobüsünün yolcuları, TEM otoyolu bağlantı yolunda başka otobüslere bindi.

İstanbul'da otobüslerden biri yine arıza verdi, yine o otobüsü tamir etmeye çalışan bir şoför vardı

Sabah saatlerine içerisindeki yolcularını indiren şoför, otobüsün arızasını gidermek üzere eline aldığı tornavida ile aracın altına girdi.

BAŞINDAKİ KİŞİ YÖNLENDİRSE DE ÇALIŞMADI
Sürücüye hemen yanı başındaki kişi de yardımcı olmaya çalıştı. Ancak otobüs gösterilen tüm çabalara rağmen seferine devam edemedi.

Bu anları yoldan geçen bir vatandaş fotoğraflarken, sosyal medyaya düşen görüntü için yine birçok yorum yapıldı.

"VASATA ALIŞTIRAMAZSINIZ"
Yolda kalan otobüs için İETT'nin bağlı olduğu İBB, sert eleştirilerin hedefindeydi.

"İstanbulluyu vasata alıştıramazsınız" diyen bir okuyucuya, "Yine aynı manzara, yine İstanbul" diyen başka bir okuyucu destek verdi.

BİNLERCE YORUM YAPILDI
Arızalardan bıkan şehrin sakinleri, özellikle otobüslerin bakım ve onarım işlerini yapan firmaya da, o firmaya ihaleyi veren İBB ve başkan Ekrem İmamoğlu'na da tepki gösterdi.

ATAŞEHİR'DE DE AYNI MANZARA: BALATALARI YANDI
Ataşehir'de balataları yanan İETT otobüsünün yolcuları, TEM otoyolu bağlantı yolunda başka otobüslere bindi.

TEM otoyolu bağlantı yolunda Sultanbeyli-Üsküdar seferini yapan 34 TP 8880 plakalı İETT'ye bağlı halk otobüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle balataları yanmaya başladı.

Yolcular kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, şoförün yangın tüpleriyle müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

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