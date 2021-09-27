Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çelişkili HDP açıklaması! 2023 için söylem değiştirdiler

Millet İttifakı ortakları, HDP konusundaki tutarsızlıklar halkasına bir yenisini daha ekledi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir yıl içinde iki farklı açıklama yaptı. Millet İttifakı ortağı gibi kendisi ile çelişti.