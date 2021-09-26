Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki adayı belli oldu! Can Ataklı Kılıçdaroğlu ve Akşener'in anlaştığı ismi duyurdu! Millet İttifakı'nın 2023 adayı...
Millet İttifakı'nda aday tartışmaları tüm hızıyla sürerken Gazeteci Can Ataklı Youtube üzerinden yaptığı canlı yayında sürpriz bir ismin Millet İttifakı'nın 2023 adayı olacağını açıkladı. Adayın ismini de açıklayan Ataklı, "Ben ilk defa duymadım. Herkesin oy vereceği çok iyi bir aday'' ifadelerini kullandı. Millet İttifakı'nın 2023 adayı kim olacak? Millet İttifakı'nda aday...
Milliet İttifakı'nın adayının kim olacağı tartışılmaya devam ederken Millet İttifakı'na yakınlığıyla bilinen Gazeteci Can Ataklı yaptığı yayında sürpriz bir iddiada bulundu.
İLHAN KESİCİ İSMİ GÜNDEMDE
Can Ataklı, Millet İttifakı'nın ortak aday konusunda İlhan Kesici isminde el sıkıştığını belirtti.
"İLK DEFA DUYMADIM"
Ataklı açıklamasında, '' Üzerinde anlaşılan aday İlhan Kesici. Kesici'yi ben ilk defa duymadım. Herkesin oy vereceği çok iyi bir aday'' iddiasında bulundu.
İLHAN KESİCİ KİMDİR?
22.11.1948, Zara-Sivas doğumlu.
İlkokul, Ortaokul, Liseyi Sivas'ta okudu.
Yüksek Öğrenim: Ankara, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Endüstri Yüksek Mühendisliği: Lisans ve Lisansüstü.
İngiltere, Bradford Üniversitesi, "Altyapı Projeleri ve Ekonomik Kalkınma"; Londra Kraliyet Kamu Yönetimi Enstitüsü "Kamu Yüksek Yöneticiliği".
İş Hayatı:
TCDD-Devlet Demiryolları: Proje Başmühendisi, Daire Başkan Yardımcısı
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT): Uzman, Daire Başkanı, Genel Müdür.
Belçika, Brüksel: Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilci Yardımcısı
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT): Müsteşar
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Üyesi
Siyasi Hayat:
20. Dönem, 1995-1999: Bursa Milletvekili (ANAP)
Dışişleri Komisyonu Üyesi, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Üyesi, NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi
23. Dönem, 2007-2011, İstanbul Milletvekili (CHP)
Dışişleri Komisyonu Üyesi, NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi
25/26. Dönem, 2015- , İstanbul Milletvekili (CHP)
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi
Medeni Hal: Evli, Bir kızı var
Yabancı Dil: İngilizce
AKŞENER ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI
Akşener yaptığı açıklamalarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin yaptığı tarife yüzde yüz katıldığını ifade ederken diğer yandan Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını da duyurdu.
BAŞBAKANLIĞI İSTİYOR
Akşener "Bunu net bir şekilde söylüyorum. Kendi adıma bunu söylüyorum. Ama kim aday olacak kısmında seçilecek, kazanacak bir adayla ve Cumhurbaşkanlığını devam ettirecek bir adayla devam edeceğiz. Ben başbakanlığa adayım" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU "KABUL EDERİM"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görevdir. Elbette teklif gelirse kabul edilir" diyerek adaylığa bir adım daha yakın olduğunu açıklamıştı.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ NE OLACAK?
Millet İttifakı'nda adaylık tartışmaları sürerken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığı da ittifak içerisinde gündeme gelmişti. Ancak Kılıçdaroğlu "Büyükşehir belediye başkanlarımızın başarılı olmasını isteriz. Bence ikinci dönem de devam etmelidirler" ifadeleriyle 2 ismin de şu an bulundukları görevde devam etmelerini istediğini belirtmişti.
"ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU'DUR"
Daha önce "Adayımız Kılıçdaroğlu'dur" diye açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu söylemini tekrarladı. Kuşoğlu, "Genel başkanımızın doğal olarak oraya aday olmasını istiyoruz, ama öncelik biz de sistemin değişmesidir. Bu sistemi değiştirebilecek güvenilir, devleti bilen, güvenilebilir birisi Kemal Kılıçdaroğlu'dur" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Almanya Başbakanı Merkel kaç yaşında? Angela Merkel kaç yaşında, neden görevi bıraktı?
- Zirve yarışı kızıştı! 26 Eylül Süper Lig puan durumu | STSL 7. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları
- meb.gov.tr: 2021 İOKBS sonuçları açıklandı mı? Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
- ilkatama.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmenlik başvuru 2021 nasıl yapılır? 15 bin öğretmen atama başvuru ve tercih ekranı!
- Ve beklenen tarih! Jandarma 10 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 bekçi alımı ilanı, başvuru tarihi ve şartlar...
- Şans Topu sonuçları son dakika açıklandı - 26 Eylül MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!
- İkinci el araba fiyatları için flaş açıklama! 2. el otomobil fiyatları düşecek mi? Fiyatların ileriki dönemde...
- MSB son durum: 27. Dönem POMEM bugün mü açıklanacak? 2021 polislik mülakat sonuçları ne zaman belli olacak?
- Kabine Toplantısı ne zaman? Ekim ayında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Son durum...
- 18 yaş altı çocuklara emeklilik müjdesi! %25 devlet desteği sağlanıyor! Başvuru yapmak oldukça kolay
- Galatasaray Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2021 GS Göztepe maçı canlı yayın nasıl izlenir?
- YKS ek tercihler bu hafta açıklanır mı? ÖSYM 2021 YKS 2. tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?