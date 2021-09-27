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Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asan CHP'li isimleri tehdit etmişti! Büyük tepki çeken CHP'li Başkan gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2021
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Başkan Erdoğan’ın fotoğrafını makamına asan CHP’li isimleri tehdit etmişti! Büyük tepki çeken CHP’li Başkan gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan'a hakaretlerde bulunan CHP'li Tugay Odabaşıoğlu'yla ilgili flaş gelişme... CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı.

3 Eylül'de CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın katılımıyla gerçekleşen CHP Merkezefendi ve Honaz ilçe danışma kurulu toplantısında konuşan CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'nun CHP'li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'i hedef alarak "Makam odalarına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını asan CHP'li başkanların ellerini kırarım. Hatta ellerini kırmakla kalmam kafasını da kırarım" sözleriyle tehdit ettiği ileri sürülmüştü.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Odabaşıoğlu'nun sosyal medyada yer alan bu görüntüleri başta büyük tepki çekmişti.



Gelen tepkiler üzerine bu paylaşımını kaldıran Odabaşıoğlu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

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