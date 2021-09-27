Başkan Erdoğan’ın fotoğrafını makamına asan CHP’li isimleri tehdit etmişti! Büyük tepki çeken CHP’li Başkan gözaltına alındı

3 Eylül'de CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın katılımıyla gerçekleşen CHP Merkezefendi ve Honaz ilçe danışma kurulu toplantısında konuşan CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'nun CHP'li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'i hedef alarak "Makam odalarına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını asan CHP'li başkanların ellerini kırarım. Hatta ellerini kırmakla kalmam kafasını da kırarım" sözleriyle tehdit ettiği ileri sürülmüştü.