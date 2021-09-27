Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asan CHP'li isimleri tehdit etmişti! Büyük tepki çeken CHP'li Başkan gözaltına alındı
Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan'a hakaretlerde bulunan CHP'li Tugay Odabaşıoğlu'yla ilgili flaş gelişme... CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı.
3 Eylül'de CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın katılımıyla gerçekleşen CHP Merkezefendi ve Honaz ilçe danışma kurulu toplantısında konuşan CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'nun CHP'li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'i hedef alarak "Makam odalarına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını asan CHP'li başkanların ellerini kırarım. Hatta ellerini kırmakla kalmam kafasını da kırarım" sözleriyle tehdit ettiği ileri sürülmüştü.
BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Odabaşıoğlu'nun sosyal medyada yer alan bu görüntüleri başta büyük tepki çekmişti.
Gelen tepkiler üzerine bu paylaşımını kaldıran Odabaşıoğlu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Polislik sınavı ne zaman açıklanacak? 27. Dönem POMEM polislik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- YKS TYT 140 barajı ne zaman tercih yapacak? YKS 2. ek tercih ne zaman başlayacak? ÖSYM 140 puan kontenjanlar...
- Ajax Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax BJK maçı hangi kanalda yayınlanacak?
- Başkan Erdoğan açıkladı! Üniversiteler kapanacak mı? 2021-2022 üniversitelerde uzaktan eğitime geçilecek mi?
- Kabine kararları son dakika: Kısıtlamalar gelecek mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi, pazar...
- Kabine Toplantısı son dakika: Yasaklar geri mi geldi? Yeni yasaklar gelecek mi? Kısıtlamalar yeniden başlayacak mı?
- Market fiyatları ne zaman düşecek? 5 zincir market fahiş fiyat artışı son durum nedir? A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour...
- Son dakika: Okullar kapanacak mı? 2021-2022 okullar uzaktan eğitime geçecek mi? İlkokul, ortaokul, liselerde...
- YKS 2022 ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi YKS, DGS, ALES ne zaman yapılacak?
- KPSS branş bazında sıralamalar son dakika! ÖSYM 2021 KPSS lisans branş sıralaması sorgulama nasıl yapılır?
- O Ses Türkiye 2021 ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye jürileri kimlerdir?
- aof.anadolu.edu.tr: AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar? 2021-2022 AÖF ders seçimi ekle/sil kayıt yenileme nasıl yapılır?