İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bitlis'te teröristlere ait kilolarca patlayıcı ele geçirildi
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı Eren-11 Operasyonları kapsamında Bitlis'te 10 KG fabrikasyon patlayıcı, 3 kalıp C-4 patlayıcı, 2 kalıp TNT patlayıcı, 22 adet savunma tipi el bombası, 6 adet el bombası fünyesi ve 1 adet sis kutusu ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ''Eren-11 Operasyonlarında Bitlis Mutki kırsalında Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca; 10 kg fabrikasyon patlayıcı, 3 kalıp C-4 patlayıcı, 2 kalıp TNT patlayıcı, 22 adet savunma tipi el bombası, 6 adet el bombası fünyesi ve 1 adet sis kutusu ele geçirildi.'' denildi.