İstanbul’da metrobüs ulaşımı çileden öteye geçti! Son görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü

İstanbul'da toplu ulaşım konusunda vatandaşları çileden çıkaran görüntüler her geçen gün artarak gelmeye devam ediyor. Uzunçayır metrobüs durağının metro yönündeki girişine iskele kuruldu. Girişin neredeyse yarısını kaplayan iskele yüzünden geçişler zorlaştı.