İstanbul'da metrobüs ulaşımı çileden öteye geçti! Son görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü
Ekrem İmamoğlu dönemi ile birlikte İstanbul'un ulaşımda yaşadığı sorunlar, halkı oldukça zor durumda bırakıyor. İETT araçlarında meydana gelen tehlikeli arıza ve kazalar vatandaşın büyük tepkisini çekerken yine bu sabah Uzunçayır Metrobüs durağından çekilen son görüntüler yaşanan sıkıntıları gözler önüne serdi.
İstanbul'da toplu ulaşım konusunda vatandaşları çileden çıkaran görüntüler her geçen gün artarak gelmeye devam ediyor. Uzunçayır metrobüs durağının metro yönündeki girişine iskele kuruldu. Girişin neredeyse yarısını kaplayan iskele yüzünden geçişler zorlaştı.
Haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde yaşanan yolcu yoğunluğu, konulan iskelenin yarattığı zorlukla birleşince söz konusu noktadan geçişler çileye döndü.
Vatandaşlar, sosyal medyada İBB'ye tepki gösterdi, İBB Beyaz Masa'ya da şikayetler yağdırdı.
Yığılma yaşanan noktada koronavirüs bulaş riski artarken, mesafe kuralına uymak imkansız hale geldi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son tarih 30 Eylül’dü! Cezaevi izinleri bitiyor mu? 2021 Eylül ayı CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
- 15 bin öğretmen ek atama başvuru sayfası! meb.gov.tr 2021 MEB öğretmen ek atama başvuru nasıl yapılır?
- Girit deprem şiddeti kaç? Yunanistan deprem son dakika! Yunanistan deprem mi oldu?
- Almanya seçimleri kim kazandı? Almanya seçim sonuçları başbakan kim oldu?
- Google’dan 23 yaş kutlaması! Google ne zaman kuruldu? Google kurucusu kimdir?
- Annalena Baerbock kimdir? Almanya Başbakan adayı Annalena Baerbock kaç yaşında ve hangi partiden?
- Almanya Başbakanı Merkel kaç yaşında? Angela Merkel kaç yaşında, neden görevi bıraktı?
- Zirve yarışı kızıştı! 26 Eylül Süper Lig puan durumu | STSL 7. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları
- Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? meb.gov.tr 2021 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 15 bin öğretmen atama başvuru! ilkatama.meb.gov.tr sözleşmeli öğretmenlik başvuru 2021 nasıl yapılır?
- Ve beklenen tarih! Jandarma 10 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 bekçi alımı ilanı, başvuru tarihi ve şartlar...
- Şans Topu sonuçları son dakika açıklandı - 26 Eylül MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!