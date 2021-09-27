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İstanbul'da metrobüs ulaşımı çileden öteye geçti! Son görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2021 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021
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İstanbul’da metrobüs ulaşımı çileden öteye geçti! Son görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü

Ekrem İmamoğlu dönemi ile birlikte İstanbul'un ulaşımda yaşadığı sorunlar, halkı oldukça zor durumda bırakıyor. İETT araçlarında meydana gelen tehlikeli arıza ve kazalar vatandaşın büyük tepkisini çekerken yine bu sabah Uzunçayır Metrobüs durağından çekilen son görüntüler yaşanan sıkıntıları gözler önüne serdi.

İstanbul'da toplu ulaşım konusunda vatandaşları çileden çıkaran görüntüler her geçen gün artarak gelmeye devam ediyor. Uzunçayır metrobüs durağının metro yönündeki girişine iskele kuruldu. Girişin neredeyse yarısını kaplayan iskele yüzünden geçişler zorlaştı.

Haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde yaşanan yolcu yoğunluğu, konulan iskelenin yarattığı zorlukla birleşince söz konusu noktadan geçişler çileye döndü.

Vatandaşlar, sosyal medyada İBB'ye tepki gösterdi, İBB Beyaz Masa'ya da şikayetler yağdırdı.

Yığılma yaşanan noktada koronavirüs bulaş riski artarken, mesafe kuralına uymak imkansız hale geldi.

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