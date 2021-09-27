Girit deprem şiddeti kaç? Yunanistan deprem son dakika! Yunanistan deprem mi oldu?
Girit deprem şiddeti kaç? Yunanistan deprem son dakika gelişmesinin detayları arama motorlarında sorgulanıyor. Yunanistan’da deprem olup olmadığı yoğun şekilde araştırılıyor. Depremin şiddeti, merkez üssü ve yeri merak ediliyor. Peki; Girit deprem şiddeti kaç?
Girit deprem şiddeti kaç? Yunanistan deprem son dakika gelişmesi gündeme oturdu. Yunanistan'da meydana gelen şiddetli depremin ardından gözler Yunanistan deprem şiddeti kaç sorusunun cevabına çevrildi.
YUNANİSTAN DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?
Yunanistan'ın güneyinde yer alan Girit Adası'nda 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Reuters'ın Avrupa - Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne (EMSC) dayandırarak verdiği bilgiye göre, Yunanistan'ın Girit adasında 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD ise saat 09.17'de Ege Denizi'nde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssünün, 9,62 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.09.27 08:27:17 36.4705 27.1673 5.0 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.27 08:09:41 36.5185 27.1067 5.0 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.27 07:59:52 36.4693 27.1815 8.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.27 06:52:55 38.5527 39.1668 5.9 -.- 1.4 -.- BALLICA-(ELAZIG) İlksel
2021.09.27 06:46:32 35.2923 25.9088 5.4 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.09.27 06:22:53 38.9962 30.2440 5.0 -.- 1.9 -.- AYDINLAR-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2021.09.27 06:16:57 36.4507 27.2798 13.2 -.- 1.7 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.09.27 06:15:29 36.4888 27.1420 2.3 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.27 05:16:37 36.4577 27.2648 16.9 -.- 1.7 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.09.27 05:07:53 36.5203 27.3287 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.27 04:55:17 36.3867 27.1705 21.6 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.27 04:45:06 37.8212 26.7838 5.4 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.09.27 04:37:28 38.5197 39.1607 5.4 -.- 2.8 -.- URUNVEREN-(ELAZIG) İlksel
2021.09.27 04:23:27 36.4383 27.1898 7.2 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.27 04:16:51 38.0498 27.1588 5.6 -.- 1.5 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel
2021.09.27 03:43:45 39.5223 28.9918 2.7 -.- 1.7 -.- GEVREKLER-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2021.09.27 02:50:09 36.5918 27.4348 21.6 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.27 02:47:09 36.4557 25.4478 6.6 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.27 02:42:04 36.4255 27.2318 17.9 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.27 02:39:37 36.3930 27.1702 25.9 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.27 02:29:34 37.3912 35.3898 5.4 -.- 2.0 -.- YUKSEKOREN-ALADAG (ADANA) İlksel
2021.09.27 02:25:13 40.1443 34.1800 1.4 -.- 1.3 -.- AYDOGAN-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2021.09.27 01:55:06 37.8967 27.1555 17.8 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
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