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İstanbul’da seyir halindeki metrobüsün kapısı düştü!

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Giriş: 23.09.2021 12:49
Yolda kalan ve yanan metrobüsler daha önce gündeme gelmişti. Şimdi de seyir halindeyken kapısı düşen bir metrobüs kayda geçti. Olay İstanbul Avcılar'da yaşandı. Seyir halindeki metrobüsün kapısı koparak içeriye düştü. Yolcuların iddiasına göre; bir kadın da metrobüsten düşmekten son anda kurtuldu. Şoför tüm bu yaşananlara rağmen yoluna devam etti. Geriye ise bu görüntüler kaldı.
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Seyir halindeki metrobüsün kapısı düştü!
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