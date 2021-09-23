23 Eylül 2021, Perşembe
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İstanbul’da seyir halindeki metrobüsün kapısı düştü!
Yolda kalan ve yanan metrobüsler daha önce gündeme gelmişti. Şimdi de seyir halindeyken kapısı düşen bir metrobüs kayda geçti. Olay İstanbul Avcılar'da yaşandı. Seyir halindeki metrobüsün kapısı koparak içeriye düştü. Yolcuların iddiasına göre; bir kadın da metrobüsten düşmekten son anda kurtuldu. Şoför tüm bu yaşananlara rağmen yoluna devam etti. Geriye ise bu görüntüler kaldı.