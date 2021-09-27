Son tarih 30 Eylül’dü! Cezaevi izinleri bitiyor mu? 2021 Eylül ayı CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
2021 Eylül ayında açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Cezaevi izinleri bitiyor mu? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? En son Temmuz 2021 itibariyle sona ereceği duyurulan cezaevi izinlerinin süresi Eylül ayı sonuna kadar uzatılmıştı. İzinlerin son günlerine girilmesiyle birlikte cezaevi izinleri bitiyor mu? sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Gözler Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü’ne çevrildi. İşte cezaevi izinleri hakkında merak edilen bilgiler!
Cezaevi izinleri bitiyor mu? CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevinde kalan mahkumlara pandemi nedeniyle izin verilmiş ve bu mahkumlar evlerine gitmişti. Uzun bir süredir evlerinde olan mahkumların durumunun ne olacağı merak konusu oldu. En son Temmuz ayı sonunda sona ereceği duyurulan izin için süre 2 ay daha uzatılmıştı. Peki; 2021 Eylül itibariyle cezaevi izinleri bitiyor mu? CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmadığına ilişkin henüz herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. Açık cezaevi izinleri, yeni bir açıklama yapılmadığı takdirde 30 Eylül 2021 tarihinde sona eriyor.
CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?
Cezaevi izinlerinin uzatıldığına yönelik bir açıklama yapılmadı. En son açık cezaevleri izinleri 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılmıştı. Kararın Eylül ayının son günlerinde verileceği tahmin ediliyor.
DUYURU GELMİŞTİ
Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nün 30 Temmuz 2021 tarihinde yayımladığı son duyuruda:
"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "29/07/2021 tarih ve 13588366-149-943 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
AÇIK CEZAEVİ NEDİR?
Cezaevi ya da hapishane, hüküm giymiş kişilerin cezalarını çekmesi için hapsedildikleri yerler. Türkçede zindan ve mahpushane sözcükleri de zaman zaman -özellikle eski metinlerde- aynı anlamda kullanılır. Tutukluların, hükümlülerden ayrı olarak tutulduğu yere ise tutukevi denir.
Cezaevinde geçirilen süre suçun ağırlığına göre değişir. Çok ağır suçlarda suçlu ömür boyu hapsedilebilir. Yaşı küçük olan suçluların koyuldukları yerlere ıslahevi denir. Gözetim cezası alanlar da cezaevine koyulmazlar ama belirli bir süreyi özgürlükleri kısıtlanmış olarak geçirirler.
Açık cezaevleri tutuklulara aşırı kısıtlama getirmeyen cezaevleridir. Bu tür cezaevlerinde tutuklulara, hapisten çıktıktan sonraki yaşama hazırlayıcı bir eğitim verilir. Bazı cezaevlerinde tutukluların belirli beceriler kazanacağı atölyeler, eğitim olanağı sağlayan kütüphaneler vardır.
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