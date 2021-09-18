Son dakika: İstanbulluların metrobüs çilesi bitmiyor! Yine yolda kaldı

Şu sıralar sık sık arıza veren CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsler, vatandaşı canından bezdirdi. İsyan noktasına gelen İstanbullu, o otobüsleri itmekten de bir hal oldu.

Bir yandan otobüslerin bakım ve onarımının tam yapılmadığını düşünen megakentin sakinleri, diğer yandan da arızalı metrobüslerle uğraşmaya başladı.

METROBÜS ARIZA YAPTI

Görüntüler Halıcıoğlu Metrobüs Durağı'nda kayda alındı. Günlük milyonlarca kişiyi taşıyan metrobüslerden biri, arıza yaptı ve çift yönlü olan yolda kenara çekildi.

KUYRUK OLUŞTU

İçerisindeki yolcuların indirildiği metrobüs, diğer araçların gidiş yönünü tıkayınca kuyruk oluştu.

Bu anlara defalarca tanıklık eden vatandaşlardan biri eline aldığı cep telefonuyla bölgedeki yoğunluğu gözler önüne serdi.

YANDAŞA İHALENİN SONUCU

Metobüsün yolda kaldığı görüntüleri çeken vatandaş, "Halıcıoğlu Metrobüs Durağı... Yine metrobüs yolda kaldı. 'Liyakat çok güzel şey' diyenlerin 2 milyar TL'lik otobüs bakım ve onarım ihalesini yandaşlarına vermelerinin sonucu." diyerek sosyal medyadan isyan etti.