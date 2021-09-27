CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adaylarını tek tek açıkladı! 3 isim var

TEKİN: TEK ADAY OLACAK

Millet İttifakı'nın tek aday mı yoksa çok adayla mı seçime gideceği ile ilgili tartışmaları değerlendiren Tekin, "Önümüzdeki süreçte Meral Hanım aday değilse belli ki Millet İttifakı doğal olarak da bir aday çerçevesinde Sayın Karamollaoğlu da, Sayın Demokrat Parti Genel Başkanı da benzer cümleler kullandı. Bu da şunu gösteriyor ki büyük olasılıkla önümüzdeki süreçte tek adayla halkın karşısına çıkacağız yani Millet İttifakı tek adayla çıkmış olacak. Millet İttifakı'nın önemli iki ana aktöründen bir tanesi 'aday olmadığını' ifade ediyorsa doğal olarak da bu Millet İttifakı'nın ana lokomotifi olan CHP ağırlıklı olarak bir aday belirleme durumuna girecek demektir." dedi.