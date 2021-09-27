İstanbul'un can damarlarından endişelendiren haber! Yüzde 30'luk düşüş
Trakya'daki 14 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 41'e geriledi. Kuraklık ve aşırı sıcakların etkili olduğu bölgedeki barajların su seviyesinde, haziran ila eylül aylarında yüzde 20,78 oranında gerileme kaydedildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre ise 30 Nisan'da yüzde 80,82 olan 10 barajdaki su miktarı, bugün itibarıyla yüzde 52,06 olarak ölçüldü.
Trakya'da, haziran ayında yüzde 61,78 olarak ölçülen 14 barajın ortalama doluluk oranı, kuraklık ve aşırı sıcaklık nedeniyle eylül ayında yüzde 41'e geriledi.
DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Edirne'deki 6 barajda haziran ayı itibarıyla 272 milyon 2 bin metreküp ölçülen toplam su miktarı, bu ay 162 milyon metreküpe düştü.
Kırklareli'ndeki 4 barajda, haziran ayında 262 milyon metreküp olarak ölçülen toplam su miktarı, eylül ayında 153 milyon 9 bine, Tekirdağ'daki 4 barajda ise aynı dönemde 173 milyon metreküpten 131 milyon 9 bin metreküpe geriledi.
Bölgede su miktarı en az olan baraj, 2 milyon metreküp ile Edirne'nin Altınyazı Barajı oldu.
Trakya'da haziran ayında yüzde 61,78 olarak ölçülen 14 barajın ortalama doluluk oranı, kuraklık ve aşırı sıcaklık nedeniyle bu ay yüzde 41'e düştü.
Bölgedeki barajların su seviyesi haziran ile eylül ayları arasında yüzde 20,78 oranında geriledi.
İSTANBULA SU SAĞLAYAN BARAJLARIN SEVİYESİ DE DÜŞTÜ
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 30 Nisan'da yüzde 80,82 olan 10 barajdaki su miktarı, bugün itibarıyla yüzde 52,06 olarak ölçüldü.
Su miktarı Istrancalar'da yüzde 27,3, Terkos'ta yüzde 57,71, Sazlıdere'de yüzde 25,61, Alibeyköy'de yüzde 21,73 Büyükçekmece'de yüzde 46,99, Ömerli'de yüzde 81,38, Darlık'ta yüzde 52,2 Elmalı'da yüzde 63,35, Kazandere'de yüzde 7,06 ve Pabuçdere'de yüzde 3,03 olarak kaydedildi.
İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 68 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 452 milyon 21 bin metreküp ölçüldü.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde, İstanbul'un su ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan Kazandere ve Papuçdere barajlarındaki su seviyesi, bölgede yağış olmaması nedeniyle hızla düştü.
Kazandere Barajı'nda nisanda yüzde 76,1 seviyesinde olan su miktarı yüzde 7,06'ya, Papuçdere'de ise 76,22'den yüzde 3,803'e geriledi.
Her iki barajda da suyun çekilmesi nedeniyle kum adacıkları ve çatlaklar oluştu.
"SON 3 YILDIR BARAJIMIZIN SU SEVİYESİ CİDDİ ANLAMDA DÜŞÜYOR"
Kırklareli Kayalı köyünde çiftçilik yapan Gökhan Uyanık, kuraklık nedeniyle baraj seviyesinin azaldığını söyledi.
Baraj seviyesinin dört ayda yaklaşık 10 metre çekildiğini ifade eden Uyanık, baraj seviyesinin azalmasının kendilerini tedirgin ettiğini dile getirdi.
Geçen yıl barajın seviyesinin daha kötü durumda olduğunu vurgulayan Uyanık, "Geçen yıl yüzde 3 seviyesine kadar düşmüştü. Bu yıl, geçen yıla nazaran iyi. Bu kış inşallah güzel yağışlar alırız, barajdaki su miktarımız artar. Artık havalar serinledi, bundan sonra tahminim, su çok azalmaz. Son yıllarda çok azalma yaşandı. Geçtiğimiz yıl en kötü dönemi geçirdik. Son 3 yıldır barajımızın su seviyesi ciddi anlamda düşüyor." şeklinde konuştu.
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