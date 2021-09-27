İstanbul’un can damarlarından endişelendiren haber! Yüzde 30’luk düşüş

Kırklareli'ndeki 4 barajda, haziran ayında 262 milyon metreküp olarak ölçülen toplam su miktarı, eylül ayında 153 milyon 9 bine, Tekirdağ'daki 4 barajda ise aynı dönemde 173 milyon metreküpten 131 milyon 9 bin metreküpe geriledi.

Bölgede su miktarı en az olan baraj, 2 milyon metreküp ile Edirne'nin Altınyazı Barajı oldu.