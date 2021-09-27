Koronavirüs testleri pozitif çıkınca canlı yayından çıkarıldılar!
ABD'deki bir TV programının canlı yayınında koronavirüs testleri pozitif çıkan sunucuların halleri dünya gündemine oturdu. Sunucular canlı yayından çıkarak stüdyoyu apar topar terk etti. İşte o anlar...
Amerika Birleşik Devletleri'nde canlı yayında şaşkına çeviren görüntü! ABD'de Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in konuk olacağı 'The View' programda sıra dışı anlar yaşandı.
Programın iki sunucusu, canlı yayındayken koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu öğrendi.
SUNUCULARIN STÜDYODAN AYRILMASI İSTENDİ
Harris'in anons edilmesine kısa bir süre kala program ekibinden uyarı alan sunuculardan, stüdyodan ayrılmaları istendi.
PROGRAM, KONUK TARAFINDAN DEVAM ETTİRİLDİ
Sunucular apar topar stüdyoyu terk ederken program, konuklar arasında yer alan ünlü Hollywood yıldızı Bette Midler tarafından devam ettirildi.
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