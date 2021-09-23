Millet İttifakı’nın adayı Selahattin Demirtaş mı? A Haber’de değerlendirdi: Tek amaçları parçalamak! İYİ Parti için...

"İYİ PARTİ'NİN SONU TRAJİK"

Herhangi bir şekilde İYİ Parti'nin bu noktadan sonra Meral Akşener'in 'Demirtaş ile kahvaltı yapacağım' sözünden sonra CHP'nin İYİ Parti'nin ittifak ortağı CHP'nin ülkenin bölünmesini parçalanmasını federasyona götürülmesini isteyen HDP ile biz ittifak yapacağız ortağız onları meşru bir kurum olarak görüyoruz açıklamasından sonra sessizliğe bürünmesi bence İYİ Parti açısından 2023'te çok büyük bir trajik bir sona yol açacaktır. Bu ülkenin milliyetçileri bu ülkeyi bölenlerle nasıl ittifak yapıyor. Sözde Atatürk'ün CHP'si bu ülkeyi bölmek için yola çıkanlarla ve programlarında bu ülkenin bölünmesini ön görenlerle nasıl ittifak yapıyor. İYİ Parti de sessiz CHP'nin daha ulusalcı diyebileceğimiz tarafları da sessiz. CHP de İYİ Parti de maalesef planın paydaşı haline gelmiş durumda.

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