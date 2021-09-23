Millet İttifakı'nın adayı Selahattin Demirtaş mı? A Haber'de değerlendirdi: Tek amaçları parçalamak! İYİ Parti için...
Millet İttifakı'nda ortak aday mı yoksa birden fazla aday mı sorusuna cevap aranırken CHP'den kritik bir Selahattin Demirtaş açıklaması geldi. Aykut Erdoğdu Selahattin Demirtaş için "İnşallah Cumhurbaşkanı seçilir" açıklamasını yaptı.Peki Millet İttifakı'nın adayı Demirtaş mı olacak? İYİ Parti bu açıklmaya nasıl tepki verecek? Meral Akşener neden sessiz? Akşam Gazetesi Yazar Kurtuluş Tayiz konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
CHP HDP yakınlaşması gerçek anlamda yakınlaşmadan çıktı bir bütünleşme haline geldi. Öyle ki CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, terörden tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için "İnşallah Cumhurbaşkanı seçilir" açıklamasını yaptı. Bu açıklamanın ardından Millet İttifakı'nın ortak adayı Demirtaş mı sorusu kulislerde sorulmaya başlandı.
HDP'nin ittifak şartlarını açıklamasına günler kala CHP'li Aykut Erdoğan'dan gelen bu açıklama tepki çekti. Peki Millet İttifakı'nın adayı Demirtaş mı olacak? İYİ Parti bu açıklmaya nasıl tepki verecek? Meral Akşener neden sessiz? Akşam Gazetesi Yazar Kurtuluş Tayiz konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
DEMİRTAŞ ÜZERİNDE YOĞUNLAŞIYORLAR
Muhalefet cephesinin seçime hangi biçimde gideceği netleşmiş değil. Bunlardan biri de çoklu aday seçeneği. Her partinin kendi adayıyla girmesi ya da Meral Akşener'in önerdiği gibi CHP ile İYİ Parti ortak bir aday çıkarır HDP de kendi adayını çıkarır. Daha çok da Demirtaş üzerinde yoğunlaşıyorlar. Demirtaş olursa herhalde HDP oyları daha çok olur diye düşünüyorlar yani bütün bu hesaplar aslında 2023 seçimine doğru anti Erdoğan ittifakının seçimi kazanma çalışmaları olarak görülmeli.
TERÖRLE İTTİFAK ARAYIŞI
Fakat CHP açısından bu durum çok trafik Cumhuriyetin kurucu partisi deniliyor, Atatürk'ün partisi deniliyor bu partinin 40 yıldır bu ülkenin başına bela olan 40 yıldır terör estiren 40 yıldır vatan evlatlarını katleden bir terör şebekesinin onun siyasi uzantısının desteğini araması onunla ittifak yapmaya çalışması ve bunun için de maalesef kaba tabirle kırk takla atıyor olması çok trajiktir. Hem ana muhalefet partisi olma hasebiyle bu Türkiye için gerçekten kötü bir tablodur. Hem de bu partinin terörle ittifak arayışı son derece yanlıştır.
CHP ÇÖZÜMÜN KARŞISINDAYDI
Türkiye zaman zaman bu terör sorununu çözmek için bir takım adımlar atmıştır. CHP hep bu işlerin karşısındaydı. Fakat terör örgütü Türkiye'ye karşı çok korkunç bir terörü başlattıktan sonra ana muhalefet partisi CHP, Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde ve bugün işte Aykut Erdoğdu gibi CHP yöneticileri eşliğinde terör örgütüne sıcak mesajlar vermeye başladılar. HDP'ye sıcak mesajlar vermeye başladılar. En son olarak 'Demirtaş Cumhurbaşkanı olsun' demek CHP'nin bu ülkenin milli değerleriyle üniter yapısıyla da bir bağının kalmadığını kafada bunu kopardığını gösteriyor.
TEK AMAÇLARI VAR!
PKK ile HDP'nin ortak bir isteği var. İstekte amaçta hedefte herhangi bir farklılıkları yok. Biri Türkiye'yi daha sert biçimde parçalamak bölmek istiyor. Diğeri ise daha yumuşak ben buna Irak modeli diyorum CHP'nin Türkiye'yi Irak biçiminde merkezi ve yerel yönetim olarak bölen bir modeli benimsediğini HDP ile bu çerçevede ittifaka soyunduğunu görüyorum. Maalesef Güneydoğu'nun anahtarını PKK'ya vermekle HDP'ye vermek arasında herhangi bir fark yoktur. HDP PKK'nın ta kendisidir. Bu gerçeği bilerek hareket etmemiz gerekiyor.
"İYİ PARTİ'NİN SONU TRAJİK"
Herhangi bir şekilde İYİ Parti'nin bu noktadan sonra Meral Akşener'in 'Demirtaş ile kahvaltı yapacağım' sözünden sonra CHP'nin İYİ Parti'nin ittifak ortağı CHP'nin ülkenin bölünmesini parçalanmasını federasyona götürülmesini isteyen HDP ile biz ittifak yapacağız ortağız onları meşru bir kurum olarak görüyoruz açıklamasından sonra sessizliğe bürünmesi bence İYİ Parti açısından 2023'te çok büyük bir trajik bir sona yol açacaktır. Bu ülkenin milliyetçileri bu ülkeyi bölenlerle nasıl ittifak yapıyor. Sözde Atatürk'ün CHP'si bu ülkeyi bölmek için yola çıkanlarla ve programlarında bu ülkenin bölünmesini ön görenlerle nasıl ittifak yapıyor. İYİ Parti de sessiz CHP'nin daha ulusalcı diyebileceğimiz tarafları da sessiz. CHP de İYİ Parti de maalesef planın paydaşı haline gelmiş durumda.
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