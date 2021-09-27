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ByLock kullanıcısı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2021
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ByLock kullanıcısı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen eski öğretmen, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ö.Ö. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, dava dosyasına giren tespit ve değerlendirme tutanağına göre Ö.Ö'nün ByLock kullandığının belirlendiğini, örgüte ait KHK ile kapatılan kurumlarda SGK kaydının bulunduğunu ve örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını belirterek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Ö.Ö. savunmasında, ByLock kullanıcısı olmadığını ileri sürdü.

Örgütsel bir konumu bulunmadığını savunan Ö.Ö, "Aleyhime olan belgeleri kabul etmiyorum. FETÖ/PDY üyesi değilim. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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