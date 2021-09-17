CHP'li Mansur Yavaş yine sözlerini tutmadı! Başkentte çamurlu su skandalı
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2021 Türkiyesi'nde vatandaşlara hizmetten uzak bir görüntü çizmeyi sürdürüyor. Başkent Ankara'da Gölbaşı ve Nallıhan ilçelerinin ardından Güdül ilçesinin Yelli Mahallesi'nde de 'su skandalı' yaşandığı ortaya çıktı.
Ankara'da son 2 yıldır sabah 1, akşam 1 saat su verilen mahallede, şebekenin açıktan gelmesi nedeniyle vatandaşlar çamur gibi akan suyu kullanmak zorunda kalıyor. Vatandaşlar, doldurdukları bidonlardaki suyun birkaç gün içinde çamur rengine döndüğünü söylüyor. Seçim öncesi vaatlerinde "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" ve "Benim önceliğim halkın sağlığı, halkın canı" ifadeleriyle halktan oy isteyen Yavaş'a seslenen mahalleliler, yıllardır sağlıklı suya hasret yaşadıklarını ifade etti.
Ankara'nın birçok mahallesinde ortaya çıkan susuzluk feryatları bu kez Güdül'den yükseldi. Güdül merkeze 9 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen sağlıklı su alamayan köylüler hijyenik ve sağlıklı olmayan koşullarda sağlanan suyu kullanmak zorunda kalıyorlar. Güdül'e bağlı Yelli Mahallesi'nde sağlıklı içme suyu bulamayan vatandaşlar Yavaş'a seslendiler ve susuzluk sorunlarına çözüm bulmasını istediler.
Köyde yıllardır kullanılan içme suyu hattının açıktan geldiğini belirten Yelli sakinleri, suda tahlil yapılmasını, ardından sondaj vurulup boruların döşenmesini talep ettiler ve bu amaçla ASKİ'nin köylerinde çalışma yapmasını istediler. Seçim konuşmalarında "Köyde kanalizasyon açıktan akıyor. Burası Ankara, burası başkent. Türkiye'nin göz bebeği.
Sabah'ın haberine göre Bunları bir an evvel ortadan kaldırmamız gerekiyor. Herkesin öncelikleri var. Benim önceliğim halkın sağlığı, halkın canı" diye konuşan ancak halkın sağlıklı içme suyu taleplerine iki yıldır yüz çeviren başkan Yavaş Güdül ziyaretinde "Köylerimizin hemen hemen hepsinde su musluktan akacak, kanalizasyon açıktan akmayacak ve yollarımız pırıl pırıl olacak" diye konuşmuştu.
MAHALLELİ MANSUR YAVAŞ'I SÖZLERİNİ TUTMAYA DAVET EDİYOR
Adnan Zoroğlu: Ben merkeze gittiğim an ilk önce bagajımı marketten içme suyu ile doldururum. Bizim her tarafımız su, sondaj vurulsa çıkar. Dedelerimizin getirdiği hattı kullanıyoruz su açıktan geldiği için sağlıksız. Ölçüm yapıyorlar mı bilmiyorum ama yapıyorlarsa da bilgi vermiyorlar. Açıktan geldiği için özellikle yağışlı havalarda su koyu toprak renginde akıyor. Su sabah 1 akşam 1 saat akıyor. Kesintisiz sağlıklı su istiyor ölçümlerin yapılmasını talep ediyoruz.
Mehmet Altuntaş: ASKİ'yi defalarca aramamıza karşın hiçbir çözüm bulamadık. Çözüm yolu da göstermiyorlar. Yakınımızda bir gölet var köye çözüm olur ama buranın suyu Çankaya'ya gidiyor. Yağmur yağdığında sular çamur gibi akar şişeyi dolduruyoruz bir gün sonra o şişe çamur rengine dönüyor. Bakkal sağolsun hazır su getiriyor ancak kısıtlı bütçemizden hazır su almak zorunda kalıyoruz. Hanımlar elde çamaşır bulaşık yıkamaktan bıktı.
Ayşe Aksakal: Çamaşırlarımız birikiyor 2 yıldır yazları bu sorunu yaşıyoruz hiç kimse arayıp sormuyor. Faturalarımızı ödüyoruz çamur akıyor bize de yazık günah. Ödediğimiz su faturaları haram, su akmadığı halde fatura ödüyoruz. Günde toplam 2 saat su akıyor.
Dudu Altıntaş: Çeşmeden akan su ile ne bulaşığımızı ne de çamaşırımızı yıkayabiliyoruz, musluktan su çamur gibi akıyor. Bahçelerimiz kurudu, ne çiçek ne sebze yetiştirebiliyoruz, en büyük hayalimdi. Bırakın çiçeği sabah yüzümüzü yıkayacak sabah namazına abdest alacak su bulamıyoruz. Para vererek aldığımız sudan çok abdest aldım.
Salih Kenan: Mansur Yavaş güdül ziyaretinde muhtarlara, "Biz sizlerin parasıyla Ankara'yı idare ediyoruz. İstediğiniz zaman bize ulaşacaksınız" demişti ancak defalarca aradık ulaşamıyoruz. Hangi çağda yaşıyoruz? Biz ne desek faydası olmuyor. Havalar sıcak olunca hiç su gelmiyor. Günde 2 saat su akıyor. Her tarafımız su kaynağı ama sağlıklı su içemiyoruz. Hayvancılık geriledi, eskisi gibi tarım yok. Biz su bulamıyoruz ki hayvanlara nasıl su verelim. Çok güzel üzüm bağlarımız vardı susuzluktan yabani hayvanlara bıraktık. Allah sizden razı olsun sizi bize Allah gönderdi.
Recai Aslan: Güdül merkeze 9 kilometre olmasına rağmen günde 2 saat su akıyor. Akşam ne zaman akacağı belli olmadığı için hanımlar suyun başında nöbet tutuyor. Yetkililerden sağlıklı su istiyoruz
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