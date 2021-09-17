CHP’li Mansur Yavaş yine sözlerini tutmadı! Başkentte çamurlu su skandalı

Ankara'da son 2 yıldır sabah 1, akşam 1 saat su verilen mahallede, şebekenin açıktan gelmesi nedeniyle vatandaşlar çamur gibi akan suyu kullanmak zorunda kalıyor. Vatandaşlar, doldurdukları bidonlardaki suyun birkaç gün içinde çamur rengine döndüğünü söylüyor. Seçim öncesi vaatlerinde "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" ve "Benim önceliğim halkın sağlığı, halkın canı" ifadeleriyle halktan oy isteyen Yavaş'a seslenen mahalleliler, yıllardır sağlıklı suya hasret yaşadıklarını ifade etti.

Ankara'nın birçok mahallesinde ortaya çıkan susuzluk feryatları bu kez Güdül'den yükseldi. Güdül merkeze 9 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen sağlıklı su alamayan köylüler hijyenik ve sağlıklı olmayan koşullarda sağlanan suyu kullanmak zorunda kalıyorlar. Güdül'e bağlı Yelli Mahallesi'nde sağlıklı içme suyu bulamayan vatandaşlar Yavaş'a seslendiler ve susuzluk sorunlarına çözüm bulmasını istediler.