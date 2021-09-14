Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, YPG’li terörist Leila Mustapha ile aynı yerden ödül aldı

YPG'Lİ BELEDİYE BAŞKANI'NA DA ÖDÜL VERDİLER

Belediye Başkanları Vakfı tarafından düzenlenen bu ödül için Yavaş Asya kategorisinde yer alırken, PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'ye bağlı Suriye'nin Rakka Eş Belediye Başkanı Leila Mustapha'nın da aynı kategoride yer aldığı ve vakfın 2021 Dünya Belediye Başkanı Jüri Ödülü'nü Leila Mustapha'ya verdiği ortaya çıktı. Ayrıca bu ödülün sadece Yavaş'a değil, çeşitli kategorilerde toplamda dokuz belediye başkanına verildiği öğrenildi.



GÖKÇEK TEPKİ GÖSTERDİ: "DAVUL DENGİ DENGİNE VURUR"

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı İbrahim Melih Gökçek, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile PKK ve YPG'ye bağlı Suriye'nin Rakka Belediye Başkanı Leila Mustapha'nın aynı kategoride bulunduğu ve ikisinin de ödüller aldığını duyurarak tepki gösterdi. Gökçek sosyal medya hesabından tepkisini dile şöyle dile getirdi: