Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına sendika baskısı! "Demokrasi vaatleri" kağıt üzerinde kaldı

"HAK-İŞ'E ÜYE İŞÇİLERE SENDİKA BASKISI"

"Konfederasyonumuz HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş, Öz Sağlık-İş, Öz Taşıma-İş ve Öz Güven-Sen üyesi emekçiler, bir kısım yönetici ve amirler tarafından baskı ve tehditle istifa ettirilerek, kendilerinin işaret ettiği sendikalara üye olmaya zorlanmaktadır.

Haziran 2021'den itibaren artırılarak devam ettirilen sendika değiştirtme baskıları sonucunda, 10 binin üzerinde üyemiz baskılara daha fazla direnememiş, sendikasını değiştirmek zorunda kalmıştır. Sendikasını değiştirmeyen üyelerimize yönelik baskı ve tehditler ise, tüm uyarılara ve kamuoyu tepkisine rağmen hala devam ettirilmektedir.

Büyükşehir emekçileri kendilerine yapılan sendikal baskılardan usanmıştır. Emekçilerin aile ve iş huzuru bozulmuş durumdadır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yavaş'ın, 24 Ağustos 2021 tarihinde bir TV kanalında kullandığı, baskı ve tehditlere destek mahiyetindeki, "Bizim mesai arkadaşlarımızdan beklediğimiz tek bir şey var, sendikalarını özgürce seçsinler" şeklindeki sözleri, emekçiler ve kamuoyu üzerinde şok etkisi yaratmıştır. Sayın Yavaş, bu inandırıcılıktan uzak açıklaması ile büyükşehir emekçileri ve Ankaralılarla adeta dalga geçmektedir.