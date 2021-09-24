AYM’den skandal karar! FETÖ’cü Eyüp Birinci’nin işkence yalanına 40 bin TL tazminat





ORUÇ TUTTUĞU İÇİN BAŞININ DÖNDÜĞÜNÜ VE DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Savcılık, Birinci hakkında Adli Olgu Bildirim Formunu düzenleyen 3 doktorun beyanını aldı. Tanık beyanları alınan doktor İ.A. ve F.Y., şahısta kötü muamele izine rastlanılmadığını bir kez daha yinelerken, Birinci hakkında hastaneye sevkinin uygun olduğu yönünde Adli Olgu Bildirim Formu düzenleyen doktor M.A., Birinci'nin boynunda ekimoz olduğunu ve ne olduğunu sorduğunda Birinci'nin oruç tuttuğunu ve başının dönmesi sonucu merdivenlerden düştüğünü söylediğini kaydetti. Doktor M.A., şahsın herhangi bir kötü muameleye maruz kalmadığını, hatta Birinci'nin kendilerine iyi davranıldığını söylediğini, yapılan kontrollerde de darp cebir izine rastlamadıklarını belirtti.