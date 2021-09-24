AYM'den skandal karar! FETÖ'cü Eyüp Birinci'nin işkence yalanına 40 bin TL tazminat
FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde görev alan, örgütün eğitim kurumlarında öğretmen olarak çalışan, örgüte ait sendikada üyeliği bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Eyüp Birinci, Antalya KOM Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltında geçirdiği 25 günün ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Birinci, gözaltında kaldığı sürede kötü muamele gördüğü iddiasıyla savcılığa başvurdu. Konuya yönelik gerçekleştirilen soruşturmada işkenceye dair bir delil bulunamaması sebebiyle savcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Doktor raporlarında da 'darp cebir izi yoktur' ifadelerinin yer almasına rağmen Anayasa Mahkemesi skandal bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ve 40 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem hizmetler yapılanması içerisinde görev alan, örgütün eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev yapan ve örgüte ait sendikada üyelik kaydı bulunan Eyüp Birinci, 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında kamu görevinden çıkarıldı. Antalya KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan Eyüp Birinci, 25 gün gözaltında kaldıktan sonra tutuklanarak Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
5 DOKTOR "DARP CEBİR İZİ YOKTUR" DEDİ
Birinci'nin eşi, kocasına eziyet ve kötü muamele yapıldığı iddiasıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu ve savcılık tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. Birinci, gözaltına alınırken ve gözaltı süresi boyunca 7 adli rapor düzenlendi ve 5 doktor tarafından düzenlenen raporda "darp cebir izi yoktur" denildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü, savcılığın talebine cevaben, Birinci'nin bağırsaklarında oluşan bir rahatsızlık nedeniyle küçük bir operasyon geçirdiğini bildirerek, gözaltına alınması ve sonrasında iddia edilen hususlar ile ilgili raporları da gönderdi.
ORUÇ TUTTUĞU İÇİN BAŞININ DÖNDÜĞÜNÜ VE DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ
Savcılık, Birinci hakkında Adli Olgu Bildirim Formunu düzenleyen 3 doktorun beyanını aldı. Tanık beyanları alınan doktor İ.A. ve F.Y., şahısta kötü muamele izine rastlanılmadığını bir kez daha yinelerken, Birinci hakkında hastaneye sevkinin uygun olduğu yönünde Adli Olgu Bildirim Formu düzenleyen doktor M.A., Birinci'nin boynunda ekimoz olduğunu ve ne olduğunu sorduğunda Birinci'nin oruç tuttuğunu ve başının dönmesi sonucu merdivenlerden düştüğünü söylediğini kaydetti. Doktor M.A., şahsın herhangi bir kötü muameleye maruz kalmadığını, hatta Birinci'nin kendilerine iyi davranıldığını söylediğini, yapılan kontrollerde de darp cebir izine rastlamadıklarını belirtti.
SAVCILIK KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERDİ
Savcılık, Birinci'nin kolluk görevlilerince darp edildiği iddiasına ilişkin olarak kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Birinci, anılan karara itiraz etti, itiraz Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile reddedildi. Eyüp Birinci son olarak Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.
AYM SKANDAL BİR KARARA İMZA ATTI
Anayasa Mahkemesi, gözaltı süresi boyunca 5 farklı doktor tarafından düzenlenen "darp ve cebir izi yoktur" raporları ile Birinci'nin doktorlara darp ve cebir ile ilgili bir şikayetinin olmadığını söylemesinin raporlarda yer almasına rağmen skandal bir karara imza attı.
40 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT ÖDENMESİNE HÜKMETTİ
FETÖ üyeleri tarafından Türkiye devletini uluslararası kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmak, terör örgütü soruşturmalarını sulandırmak ve terörle mücadele edilmesinin önüne geçilmek için yapılan bireysel başvuruya yönelik Yüksek Mahkeme, "Anayasa'nın 17. maddesinin üçüncü fıkrasında güvence altına alınan kötü muamele yasağının usul boyutunun ihlal edildiği" kararını verdi. AYM, aynı zamanda FETÖ'cüye devletin 40 bin lira manevi tazminat ödemesini kararlaştırdı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 3 gün tatil olacak 29 Ekim'de okullar tatil mi?
- MEB duyurdu! AKS sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kenan Koçak kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? Kenan Koçak biyografisi!
- Hakimlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı hakimlik mülakat sonucu ne zaman açıklanır?
- 15 bin sözleşmeli öğretmen taban puan ve kontenjanlar: 2021 öğretmen ataması hangi kadrolara yapılacak? Branş dağılımı...
- 2022 asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret zammı kaç TL olacak? Asgari ücret yorumları nasıl?
- Mavi dil hastalığı nedir, insanlara bulaşır mı? Hangi illerde görüldü? Mavi dil hastalığı ve kan emen sinek hakkında detaylar
- 27. Dönem POMEM açıklandı mı? 2021 Polis Akademisi polislik alımı sözlü mülakat sonuçları ne zaman belli olacak?
- İSMEK kayıt nasıl yapılır? İSMEK ücretli mi? İSMEK bölümleri nelerdir?
- Diyanet Cuma hutbesi 24 Eylül 2021! Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? İşte Arapça-Türkçe tam metni...
- İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? 24 Eylül İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi öğrenme!
- Dolarda son dakika hareketliliği! 24 Eylül 2021 dolar kuru ne kadar, kaç TL? Canlı döviz kuru