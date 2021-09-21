Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 18 yaş ve üstünün aşılanması hakkında flaş açıklama
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 50’yi geçti. İki doz ve tam doz aşı oranı arttıkça salgına karşı başarımız artacak." ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşılama oranlarıyla ilgili bilgi paylaştı. Bakan Koca, 18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı olanların oranının yüzde 50'yi geçtiğini duyurdu.
Bakan Koca, "İki doz ve tam doz aşı oranı arttıkça salgına karşı başarımız artacak" mesajını paylaştı.
Türkiye'de 2 doz aşı yapılanların sayısı yüzde 68,13'ü geçti. Birinci doz aşılananların oranı ise yüzde 85,10. Toplam aşılama sayısı ise 105 milyon 611 bin 261'e ulaştı.
KORONAVİRÜS VAKALARINDA SON DURUM
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. Son 24 saatlik verilere göre 27 bin 688 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 231 oldu.
Bir günde toplam 346 bin 435 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 27 bin 949 olarak kaydedildi.
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