21 Eylül 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 18 yaş ve üstünün aşılanması hakkında flaş açıklama

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 18 yaş ve üstünün aşılanması hakkında flaş açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.09.2021 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021
ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan 18 yaş ve üstünün aşılanması hakkında flaş açıklama

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "18 yaş ve üstü nüfusumuzda en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 50’yi geçti. İki doz ve tam doz aşı oranı arttıkça salgına karşı başarımız artacak." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşılama oranlarıyla ilgili bilgi paylaştı. Bakan Koca, 18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı olanların oranının yüzde 50'yi geçtiğini duyurdu.

Bakan Koca, "İki doz ve tam doz aşı oranı arttıkça salgına karşı başarımız artacak" mesajını paylaştı.

Türkiye'de 2 doz aşı yapılanların sayısı yüzde 68,13'ü geçti. Birinci doz aşılananların oranı ise yüzde 85,10. Toplam aşılama sayısı ise 105 milyon 611 bin 261'e ulaştı.

KORONAVİRÜS VAKALARINDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. Son 24 saatlik verilere göre 27 bin 688 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 231 oldu.

Bir günde toplam 346 bin 435 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 27 bin 949 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı korona rehberini güncelledi! SAĞLIK BAKANLIĞI KORONA REHBERİNİ GÜNCELLEDİ!
Koronavirüste son durum KORONAVİRÜSTE SON DURUM
FETÖ’cü haini korona yakalattı! FETÖ'CÜ HAİNİ KORONA YAKALATTI!
Koronavirüs aşısı Sinovac güvenli mi? KORONAVİRÜS AŞISI SİNOVAC GÜVENLİ Mİ?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA