Koronavirüs aşısı Sinovac güvenli mi? Dünyanın merak ettiği soru cevap buldu! İşte Sinovac’ın yan etkileri...

Çalışmanın sonuçlarına göre KoronaVac aşısının yan etkileri, büyük ölçüde aşı yerinde kızarıklık, ağrı gibi ve 24 saat içinde görülen hafif etkiler olarak tespit edilse de, inaktif aşı güvenli olarak saptandı. 2 bin 13 kişinin katıldığı Ascovid araştırmasında ise CoronaVac ile aşılanma ile katılımcılardaki Kovid-19 oranı yüzde dört oranında azalırken, hastaneye yatış oranlarının ise yüzde 5.5 azaldığı görüldü.