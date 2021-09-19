Koronavirüs aşısı Sinovac güvenli mi? Dünyanın merak ettiği soru cevap buldu! İşte Sinovac'ın yan etkileri...
Koronavirüsle mücadele döneminde Türkiye'de yapılan Sinovac için yapılan araştırmalar sonuçlandı. Dünyanın merakla beklediği "Sinovac güvenli mi?" sorusunun cevabı herkesi rahatlattı. Sinovac aşısının güvenli olduğu bir kez daha kanıtlanırken, yan etkileri hakkında önemli ifadelere yer verildi.
Türk Toraks Derneği üyeleri, Sinovac'ın etkilerine dair geniş katılımlı iki çalışmaya imza attı. Buna göre; aşısının yan etkileri büyük ölçüde aşı yerinde kızarıklık ve ağrı olarak saptanırken inaktif aşı güvenli olarak saptandı.
Türk Toraks Derneği üyeleri, inaktif Çin menşeili Sinovac'ın (CoronaVac) etkilerine dair geniş katılımlı iki çalışmaya imza attı. Anket şeklinde gerçekleştirilen araştırmalar sağlık çalışanları 'S-crnvac' ve sağlık çalışanları ile sağlık çalışanları yakınları 'Ascovid' olarak iki farklı grupta gerçekleştirildi.
Çalışmanın sonuçlarına göre KoronaVac aşısının yan etkileri, büyük ölçüde aşı yerinde kızarıklık, ağrı gibi ve 24 saat içinde görülen hafif etkiler olarak tespit edilse de, inaktif aşı güvenli olarak saptandı. 2 bin 13 kişinin katıldığı Ascovid araştırmasında ise CoronaVac ile aşılanma ile katılımcılardaki Kovid-19 oranı yüzde dört oranında azalırken, hastaneye yatış oranlarının ise yüzde 5.5 azaldığı görüldü.
Türk Toraks Derneği Üyesi Dr. Şennur Özen, sağlık çalışanları ile gerçekleştirilen 'S-crnvac' anket çalışmasına dair yaptğı açıklamada, "Yaptığımız çalışmada aşının güvenli olduğu, yan etki profilinin büyük oranda beklenen hafif etkilerden oluştuğunu gördük" dedi ve sonuçları paylaştı:
"Bin 39 (yüzde 64) kadın, 589 erkek (yüzde 36) toplam bin 628 sağlık çalışanı katıldı. Birinci doz CoronoVac aşısı sonrası yüzde 18.4, ikinci doz sonrası ise yüzde 15.6 katılımcı yan etki geliştiğini bildirdi.
Yan etkiler içinde en sık aşı yerinde kızarıklık ve ağrı, baş ağrısı, kas eklem ağrısı, çarpıntı, baş dönmesi ve uyku problemleri olarak kayda alındı. Aşı yan etkileri en çok uygulamadan sonraki 24 saatte görüldü."
"POZİTİFLİK DÜŞTÜ"
Türk Toraks Derneği 2. Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurdan Köktürk ise sağlık çalışanları ve sağlık çalışanları yakınlarından oluşan, 2 bin 13 kişinin katıldığı anket çalışmasının sonuçlarında KoronaVac aşısının hastalığı önlemede etkili olduğunu gösterdiğini belirtirken, "Bu anket çalışması, KoronaVac aşısının, ağırlığı sağlık çalışanlarından oluşan bir popülasyonda etkili olduğunu gösterdi.
Aşılanma Kovid-19, PCR testi pozitifliğinin yüzde 12,1'den yüzde 8.8'e düşmesine neden oldu. Aynı şekilde hastanede tedavi gören hastaların oranı aşılanma ile yüzde 15.5'den yüzde 10'a düştü" dedi.
Bin 312'si kadın, 701'i erkek toplamda 2 bin 13 kişi katıldığı Ascovid çalışmasının sonuçları ise şöyle paylaşıldı:
"Aşı öncesi PCR durumuna yönelik değerlendirme 2 bin 13 kişi tarafından yapıldı. Bu kişilerin yüzde 12.1 aşı öncesi PCR pozitifti. PCR pozitiflerin yüzde 75.5'i, genel popülasyonun yüzde 9.1'i evde tedavi alırken, yüzde 15.5'i hastanede tedavi gördü. Aşı öncesi asemptomatik PCR pozitifliği ise katılımcıların yüzde 9'unda saptandı.
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