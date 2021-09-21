HDP’yi Kürtlerin asli temsilcisi ilan eden Kılıçdaroğlu’na tepkiler çığ gibi

'KILIÇDAROĞLU İMRALI'DAN DAVET Mİ BEKLİYOR'

Kılıçdaroğlu ve Temelli'nin açıklamalarına siyasilerden tepki yağdı:

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: HDP, Kandil'e sırtını yaslamakla, İmralı'ya iradesini teslim etmekle siyasi parti olmadığını defalarca gösterdi. Hiçbir milli meselede Türkiye'nin yanında olmadılar. Biz, HDP'nin bu tavrını eleştirirken Sayın Kılıçdaroğlu HDP ile ittifakları dolayısıyla her zamanki gibi sessiz kalmanın yanında bir de sahip çıktı. Kılıçdaroğlu'nun "HDP ile çözeriz" sözleri üzerine, HDP "Bizle değil Öcalan'la, İmralı ile çözebilirsin" diye adres gösterdi. Utanması gereken HDP'den önce Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Kılıçdaroğlu HDP'nin iradesi olmadığını anlaması için İmralı'dan davet mi bekliyor? Kılıçdaroğlu, cevabını almıştır. HDP artık siyasetin değil, hukukun konusudur.