HDP'yi Kürtlerin asli temsilcisi ilan eden Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi Kürt halkının asli temsilcisi ilan ederek, teröre adeta kapı araladı. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına karşı eski HDP Eş Başkanı Sezai Temelli ise "Çözümün adresi İmralı" dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan "Kılıçdaroğlu HDP'nin iradesi olmadığını anlaması için İmralı'dan davet mi bekliyor? Kılıçdaroğlu, cevabını almıştır. HDP artık siyasetin değil, hukukun konusudur." ifadeleriyle sert tepki gösterdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi için hazırlanan bir belgeselde terörle olan bağını şimdiye kadar görmezden gelip ittifak kurduğu HDP'ye sıcak mesajlar gönderdi.
Terör sorununu dile getirmeyip Türkiye'de bir Kürt sorunu olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi ise Kürt halkının asli temsilcisi olarak ilan etti.
Kılıçdaroğlu bu mesajlarıyla ittifakta tutmaya çalıştığı HDP'ye yeşil ışık yaktı.
SKANDAL AÇIKLAMA
Ancak Kılıçdaroğlu, HDP'den beklediği karşılığı bulamadı. HDP eski Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Kılıçdaroğlu'nun çözümün adresi olarak HDP'yi göstermesine skandal bir açıklama ile yanıt verdi.
Çözümün adresi olarak terör elebaşı Abdullah Öcalan'ı işaret eden Temelli, "Çözümün adresi ve asli muhatabı İmralı'dır" ifadesini kullandı. Sabah'ta yer alan habere göre, Temelli'nin tepki çeken açıklamasına karşılık CHP'den ise bir yanıt gelmedi.
'KILIÇDAROĞLU İMRALI'DAN DAVET Mİ BEKLİYOR'
Kılıçdaroğlu ve Temelli'nin açıklamalarına siyasilerden tepki yağdı:
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: HDP, Kandil'e sırtını yaslamakla, İmralı'ya iradesini teslim etmekle siyasi parti olmadığını defalarca gösterdi. Hiçbir milli meselede Türkiye'nin yanında olmadılar. Biz, HDP'nin bu tavrını eleştirirken Sayın Kılıçdaroğlu HDP ile ittifakları dolayısıyla her zamanki gibi sessiz kalmanın yanında bir de sahip çıktı. Kılıçdaroğlu'nun "HDP ile çözeriz" sözleri üzerine, HDP "Bizle değil Öcalan'la, İmralı ile çözebilirsin" diye adres gösterdi. Utanması gereken HDP'den önce Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Kılıçdaroğlu HDP'nin iradesi olmadığını anlaması için İmralı'dan davet mi bekliyor? Kılıçdaroğlu, cevabını almıştır. HDP artık siyasetin değil, hukukun konusudur.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Kaset ile gelen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu söylemleri ile maalesef terörle iltisaklı siyasi partileri meşrulaştırma gayreti içinde olduğunu göstermiştir. Türkiye'de esas mesele Kürt meselesi değildir, terör meseledir. PKK terör örgütü binlerce vatandaşımızı katletti. Kürt vatandaşlarımızın yaşadığı bölgeler başta olmak üzere ağır bedeller ödetti. Tüm bunlara kayıtsız kalan şehit cenazeleri değil de PKK cenazelerini takip eden CHP yöneticisi ve Genel Başkanı'nın elbette bu ülkede PKK sorunu ile ilgili herhangi bir söz söylememesi manidardır.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: Sezai Temelli daha önce de Anadolu'nun vatan topraklarını vaat edilmiş topraklar olarak ifade etmişti. Bu söylemler iki partinin işbirliklerinin ifadesidir. CHP-HDP birbirlerine ayak verip cilveleşiyor. İki partinin de birbirlerinden farkları yok. Türkiye'de Kürt sorunu değil terör sorunu var. Terör sorununa ilişkin ise CHP ve HDP'nin söyledikleri bir şey yok.
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