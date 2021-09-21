Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi! İki aşısı olanlar temaslı olsa da karantinaya girmeyecek
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" rehberini güncelledi. Buna göre, en az iki doz aşısını yaptırmış veya son 6 ay içerisinde COVID-19 geçirmiş kişiler, pozitif biriyle temas ettiğinde, HES kodu riskli görünmeyecek ancak Vaka Takip Modülü'ne temaslı olarak kaydedilecek.
En az iki doz aşısını yaptırmış veya son 6 ay içerisinde koronavirüs geçirmiş kişilerin HES kodu, pozitif biriyle temas ettiğinde riskli görünmeyecek.
Bu kişiler maske kullanımı, sosyal mesafe, hijyen gibi koruyucu önlemlere uyarak ve kendi semptomlarını da takip ederek günlük yaşamına devam edebilecek.
Herhangi bir semptom gelişmesi durumunda ise aynı gün sağlık kurumuna başvurarak PCR testi yaptıracak.
5. GÜNDE TEST YAPTIRMA ZORUNLULUĞU
Semptom gelişmezse temasının 5'inci gününde PCR testi yaptırma zorunluluğu olacak. PCR testi yaptırmazsa 6'ncı gün HES kodu riskli hale gelecek ve kişi karantinaya alınacak.
PCR testinin pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı rehberine göre tedavi edilecek ve rehbere uygun izolasyon koşullarında takip edilecek.
Testi negatif çıkarsa, sistemdeki kaydı 6'ncı günde sonlandırılacak, izolasyona alınmayacak ve HES kodu riskli duruma gelmeyecek. Ancak bu kişiler, 14 gün boyunca semptomlarını takip edecek ve 14'üncü günün sonuna kadar 65 yaş üzeri veya immünsüpresif kişiler ile bakımevi ve huzurevinde kalanlar gibi COVID-19 açısından riskli gruplara bakım veremeyecek.
Bu kişilerin izolasyonu 14'üncü günün sonunda test yapılmaksızın sonlandırılacak. Bu kişilere, izolasyonun erken sonlandırılması için PCR testi yapılmayacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Deprem mi oldu? Son depremler nerede oldu? Kandilli AFAD en son deprem şiddeti kaç?
- Malatya'da deprem son dakika! 21 Eylül Malatya deprem merkez üssü neresi? AFAD, Kandilli son depremler...
- Ani hareketlilik yaşıyor kısa vadede bu seviyeleri görecek! 21 Eylül gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Son durum...
- Yiğit Marcus Aral kimdir, ne iş yapıyor? Yiğit Marcus Aral Kerem Kamışlı olayı nedir?
- TEKNOFEST 2021 programı: 21 Eylül Salı TEKNOFEST etkinlik takvimi nasıl olacak? 2021 TEKNOFEST tarihleri...
- Sudan nerede, hangi kıtada? Sudan darbe mi oldu? Sudan nüfusu ne kadar?
- TEKNOFEST giriş ücreti var mı? TEKNOFEST bedava mı? 2021 TEKNOFEST’e nasıl gidilir?
- Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 6. hafta BJK Adana Demirspor maçı hangi kanalda?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO ne zaman başlıyor? 21 Eylül EDHO bu akşam var mı yok mu?
- Teşkilat bombayı patlattı! Kurtlar Vadisi'nin Kara'sı Hakan Boyav ekibe giriyor! Nefesler tutuldu...
- Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Alparslan Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu açıklandı mı?
- İkinci el araba için zam sinyali! Oran gün yüzüne çıktı! İkinci el araba fiyatları artacak mı?